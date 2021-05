Giulia Salemi/ “Mamma Fariba Tehrani? È pesante, ma sempre in buona fede”

Giulia Salemi continua a fare il tifo per mamma Fariba Tehrani, concorrente all’Isola dei famosi 2021. L’imprenditrice persiana si trova ancora una volta in nomination, questa volta con Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo. Fariba ha già superato numerose nomination, riuscirà anche questa volta? “Torniamo ad un po’ di leggerezza… Salviamo Fariba… a casa Tik Tok. C’ho riflettuto… a casa Francesca Lodo. Però la battuta Tik Tok mi faceva volare”, ha scritto Giulia Salemi su Twitter, invitando i suoi follower a salvare la madre Fariba e a mandare a casa, quindi, la ex letterina di Passaparola. Fariba, infatti, nonostante un inizio promettente nel gruppo degli Arrivisti negli ultimi giorni è finita nuovamente nel mirino dei compagni di avventura, in primis di Isolde Kostner che ha mostrato una certa insofferenza verso l’invadenza della naufraga. “Parla troppo, è pesante! Però è sempre in buona fede!”, ha detto la figlia Giulia a “Oggi”.

Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: "mi ha chiesto scusa perchè..."

Giulia Salemi: auguri a Fariba Tehrani per la festa della mamma

Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, Giulia Salemi dovrebbe essere nello studio di Canale 5 dell’Isola dei famosi per sostenere la madre Fariba Tehrani. Ieri, domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, l’influencer italo-persiana ha dedicato un pensiero alla madre: “Auguri a tutte le mamme… a quelle che sono ancora figlie e a quelle che sono nonne, a quelle che vorrebbero esserlo ma non ci riescono, a quelle che vorrebbe ma non possono… Auguri alla mia Fariba lontana ma sempre vicina”. In una recente intervista al settimanale “Oggi”, Giulia ha criticato alcuni naufraghi – Gilles Rocca, Valentina Persia e Paul Gascoigne – per come hanno trattato la madre: “Il problema è che chi non si omologa, chi non rientra in determinati parametri è considerato un outsider. E viene preso di mira dal branco. Io ho sofferto il bullismo da bambina. So che le cose sono cambiate in meglio. Ma certe dinamiche di esclusione sono dure a morire”.

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"
Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

