Le Iene Show/ Diretta e servizi 23 marzo: dieta Adriano Panzironi, intervista doppia a Colapesce-Di Martino

Martedì 23 marzo, in prima serata su Italia 1, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino tornano a condurre Le Iene Show. La nuova puntata del programma più irriverente della televisione italiana promette una serata ricca di servizi di ogni genere. Gli inviati delle Iene sono tornati ad occuparsi del caso di David Rossi il manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, sul quale sono stati realizzati già 16 servizi. Dopo anni di inchieste è stata istituita la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte del manager senese per fare chiarezza sulla sua morte. Dopo l’istituzione della Commissione, le Iene hanno incontrato alcuni politici che avevano firmato la proposta tra cui Walter Rizzetto (Fdi). Nel corso della serata, inoltre, sarà trasmessa l’intervista doppia a Colapesce e Di Martino che con il brano “Musica leggerissima” hanno già conquistato il disco di platino.

LO SCHERZO A RAOUL BOVA E L’INCONTRO CON ADRIANO PANZIRONI

Come in ogni puntata, anche quella delle Iene in onda questa sera, regalerà al pubblico uno scherzo divertentissimo. Dopo quello ai danni di Ermal Meta, questa sera, nella trappola delle Iene cadrà Raoul Bova che si ritroverà nonno di un bambino di un mese, frutto dell’amore tra il figlio Francesco e la pornostar Priscilla Salerno. Durante un pranzo al ristorante, Francesco svelerà al padre di essere innamorato e di volersi sposare per poi raccontagli di essere già padre e di avere come compagna una pornostar. Come reagirà Bova? Lo scopriremo questa sera. Nel corso della puntata, inoltre, le iene torneranno da Adriano Panzironi per rivolgergli alcune domande sulle diete. L’incontro, però, si trasformerà in uno scontro.

Sarà una serata ricca di servizi, dunque, quella in onda a partire dalle 21.20 su Italia 1 e visibile anche in streaming su Mediaset Play.

