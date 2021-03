Colapesce Dimartino, “Musica leggerissima”/ Sarà remuntada? (Sanremo 2021)

É uscito in contemporanea con l’esibizione di ieri sera il video di Musica Leggerissima, di Colapesce Di Martino, girato in Sicilia e ricco di non-sense come tutta la loro produzione. Il loro stile li pone come veri outsiders di questo Festival 2021, approdati a Sanremo direttamente dall’underground e già considerati tra i possibili vincitori. La loro è una esibizione davvero coinvolgente: vestiti rigorosamente in tinta pastello, la scena viene movimentata dalla coreografia di una pattinatrice in body attillato che conferisce all’atmosfera un taglio anni ’80 (ricorda l’estetica scanzonata e variopinta dei Righeira).

Ed è proprio il pop leggero lo scopo di Colapesce Dimartino che anche nel titolo richiama la spensieratezza e, a volte, la vacuità del pop. “Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente” cita il ritornello ed in effetti il pezzo è vagamente qualcosa di già sentito, tant’è che i due sono stati accusati di plagio della hit “We are the people” degli Empire of the Sun, grande successo di qualche anno fa, con addirittura una spruzzata di “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias. In realtà sembra tutto molto studiato per ottenere esattamente l’effetto della familiarità delle canzoni che tutti conosciamo e cantiamo, infatti l’orecchiabilità è garantita. É quindi lecito pensare che tutta l’operazione volta a sottolineare la superficialità delle canzonette sia in realtà un progetto tutt’altro che semplice: Marcel Proust diceva che le canzonette, anche quelle più brutte, segnano la vita delle persone molto più della musica colta.

COLAPESCE DIMARTINO PREMIATI DALLA SALA STAMPA

Colapesce Dimartino hanno conquistato tutti, pubblico e critica, tant’è che rientrano nell’elenco dei favoriti per salire sul podio questa sera con i voti del televoto. Ieri la Sala Stampa ha tributato loro un primo posto netto e si ritrovano ottavi nella classifica generale. In realtà nessuno se l’aspettava in quanto è recente la carriera dei due cantautori, ma evidentemente hanno già fatto breccia nei cuori degli appassionati di musica. Nella serata finale di questo Festival potrebbero fare incetta di premi, critica e Festival: al momento, per i feedback positivi ricevuti, nessuno se li aspetta al di sotto deli primi dieci posti.

L’unica pecca che potrebbe penalizzare Colapesce Dimartino potrebbe essere appunto l’eccessiva somiglianza con un altro pezzo molto famoso: diversi utenti di Twitter infatti gridano al plagio e si sa che la rete non perdona. Vedremo se riusciranno a vincere l’intransigenza dei puristi con l’ironia che li contraddistingue, dato che probabilmente questo medley è esattamente il loro obiettivo dal principio. Certamente avranno un successo discografico, indipendentemente dalla posizione occupata in classifica, poiché il brano è già in testa a tutte le charts di radio e Spotify e l’uscita del video li aiuterà molto ad accrescere il loro seguito, una volta terminata la kermesse festivaliera.



