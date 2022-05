Le Iene Show, ultima puntata 25 maggio/ Ospiti Stefano De Martino e Marracash

Le Iene Show, anticipazioni puntata 25 maggio: chiude oggi la stagione

Dopo lo speciale di ieri dedicato interamente ad Alberto Stasi, l’uomo in carcere con l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi, questa sera, 25 maggio 2022, torna Le Iene Show con una nuova imperdibile puntata in onda nella prima serata di Italia 1. L’appuntamento è fissato alle ore 21.20 circa e come sempre alla conduzione troveremo Belen Rodriguez con Teo Mammucari. Quella odierna sarà anche l’ultima puntata della stagione, durante la quale non mancheranno i volti storici del programma: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra un servizio ed un altro non si faranno attendere i loro interventi politicamente scorretti ma sempre sul pezzo.

Si chiude in bellezza, nella puntata di oggi, con due ospiti molto attesi: Stefano De Martino, padre di Santiago, il figlio avuto proprio dalla showgirl argentina e conduttrice de Le Iene Show, e il cantante Marracash. Ovviamente non mancheranno nel corso della serata i numerosi servizi a partire da quello della iena Filippo Roma basato sul nodo delle concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo. A tal proposito, Roma incontrerà il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Questo perché il centrodestra vorrebbe un rinvio dello stop alle proroghe.

Tutti i servizi dell’ultima puntata de Le Iene

Non mancheranno i servizi nel corso dell’ultima puntata stagionale de Le Iene Show in programma per oggi 25 maggio 2022 sulla rete giovane di casa Mediaset. Nel corso della serata Matteo Viviani tornerà su un caso a distanza di un anno, ovvero quello di Alice, ragazza affetta da una diparesi spastica che non le permette di muovere le gambe autonomamente e costretta dalla nascita su una carrozzina. Le Iene l’avevano conosciuta nel 2019 per la prima volta ed allora aveva vissuto il sogno di provare a stare in piedi per una volta grazie ad un esoscheletro. Oggi Alice ha 19 anni, si è diplomata e frequenta l’università: scopriremo cosa è riuscita a fare da quel primo incontro ad oggi.

Infine nel corso della puntata ci sarà anche spazio per sorridere con l nuovo scherzo realizzato dalla iena Nicolò De Devitiis. Chi sarà la nuova vittima? Secondo le anticipazioni a subire lo scherzo, l’ultimo della stagione de Le Iene Show, sarà l’ex portiere del Milan Christian Abbiati. Ciò è stato reso possibile grazie alla complicità della figlia Giulia.











