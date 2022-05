Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?/ La verità è un’altra…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lontani?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Dopo essere stati pizzicati più volte durante il loro riavvicinamento, la coppia, da alcune settimane, ha fatto perdere le proprie tracce. Stefano è partito per la Germania insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni per un impegno di lavoro e, rientrato in Italia, ha fatto tappa a Roma per la finalissima del serale di Amici 21 che ha decretato vincitore Luigi Strangis. Durante la messa in onda della finale, Belen che, senza Stefano, si è dedicata ai figli Santiago e Luna Marì, non ha compiuto alcun gesto social per il compagno.

Nessuna storia sul proprio profilo Instagram da parte della showgirl per l’ultimo impegno televisivo di De Martino. Sul web si sono così diffuse voci su una presunta crisi tra i due, ma a svelare la verità è il settimanale Chi.

Tutta la verità di Chi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dopo aver deciso di riprovarsi, la coppia sta affrontando un nuovo periodo di crisi? A scatenare i rumors sono stati i mancati gesti social della showgirl argentina per il compagno, ma a svelare tutta la verità è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 maggio.

“Belen Rodriguez non ha postato nulla sulla finalona di Amici dove c’era in giuria il compagno Stefano De Martino. Come mai? Perchè era a cena al Crazy Pizza Milano con il figlio Santiago e alcuni amici”, fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini.

