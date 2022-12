Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage/ Su Rai 2 il film con Alexa Penavega

Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage, film di Rai 2 diretto da Ron Oliver

Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage va in onda oggi, 18 dicembre 2022, a partire dalle ore 19.00 su Rai 2. Si tratta di un film thriller e giallo prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020 e diretto da Ron Oliver. Tra gli attori principali sono da menzionare Carlos e Alexa Penavega, April Telek e Marci House.

Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage è il secondo episodio della serie dedicata alla TV con una conferma quasi totale del cast rispetto all’episodio precedente.

Infatti, R.Oliver è confermato alla regia insieme ai fratelli Penavega nel cast di attori, ovvero Carlos e Alexa, rispettivamente nei ruoli principali della trama. Il film è sicuramente molto interessante per un pubblico medio. Si tratta di un lavoro girato per la televisione che dunque non ha assolutamente livelli autoriali. Nonostante questo si lascia guardare dall’inizio alla fine con tranquillità se non si approccia con grandi pretese.

Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage, la trama del film

La protagonista della storia de Le indagini di Allie Adams Delitto nel backstage è una talentuosa fotografa di nome Allie, con una fama sempre crescente grazie a nuove e stimolanti collaborazioni. Dopo una grossa esperienza maturata nell’ambito dei matrimoni e delle celebrazioni, le sue prestazioni vengono piacevolmente notate da una compagnia teatrale che decide di selezionarla per un progetto ambizioso.

Prima di intraprendere la collaborazione con il regista che l’ha scelta, Neil Khan, viene invitata alla prima rappresentazione di un suo grande progetto. Il tema prescelto era quello del thriller, genere letterario che appassiona particolarmente la protagonista.

La sera dello spettacolo Allie avverte però una sorta di presentimento, qualcosa sembra turbare la sua tranquillità senza una ragione. Seduta tra gli spettatori non vede l’ora di godersi lo spettacolo, in attesa di potersi cimentare in prima persona con la sua arte fotografica.

Qualcosa però ritarda l’apertura del sipario; dalle quinte arrivano strane voci finché delle urla strazianti non gettano nello sconforto tutti i presenti al teatro. Accorsa sul luogo Allie fa una scoperta che genera sgomento; un omicidio era appena avvenuto proprio prima che il sipario sancisse l’inizio dello spettacolo. Nessuno riesce a trovare una ragione che motivasse l’uccisione della protagonista; anche il detective Willow sembra in difficoltà nel ricostruire i fatti, al punto da chiedere proprio alla giovane fotografa un supporto sulla vicenda. Insieme riusciranno a trovare la soluzione del caso, seppur con non poche difficoltà.

