Le indagini di Hailey Dean, Una terribile vendetta/ La trama del film su Rai 2

Le indagini di Hailey Dean Una terribile vendetta va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, dalle ore 15:30. Si tratta di un film televisivo che fa parte di una lunga serie realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America è distribuita dalla Hallmark Channel. La regia di questo film e anche quella di altri episodi è stata affidata a Michael Robinson il quale si è trovato a collaborare con Michelle Ricci che si è occupata della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Kellie Martin nel ruolo di Hailey Dean, Giacomo Baesatto nei panni di Danny, Viv Leacock che interpreta Fincher e Emily Holmes che è Sabrina.

Le indagini di Hailey Dean Una terribile vendetta, la trama del film

Ecco la trama de Le indagini di Hailey Dean Una terribile vendetta. Dopo aver deciso di abbandonare la sua ex professione di procuratrice distrettuale, Hailey ha iniziato a professare invece la professione di psicologa e psicoterapeutica. Per lei c’è insomma una nuova vita fatta di altre tipologie di soddisfazioni come ad esempio quella di accompagnare i propri pazienti attraverso un percorso psicoterapeutico che permetta di superare alcuni blocchi mentali e psicologici che non permettono di vivere al meglio la quotidianità.

Intanto nella cittadina dove lei vive, un importante commerciante d’arte di nome Victor viene ritrovato senza vita all’interno della sua galleria dalla propria adorata moglie. Dopo l’arrivo sul posto degli agenti di polizia e soprattutto della polizia scientifica la dinamica sembrerebbe indicare una morte naturale avvenuta per un improvviso attacco di infarto. La moglie è sconvolta dalla cosa ma al tempo stesso molto sorpresa in quanto suo marito non aveva mai sofferto di problematiche legate all’apparato cardiocircolatorio. Questo fa emergere nell’inconscio della donna una serie di dubbi su quello che effettivamente è accaduto.

Dubbi che trovano conferma immediatamente dopo la cerimonia di cremazione con le ceneri del marito che rivelano in realtà una morte violenta avvenuta per la precisione con un avvelenamento da arsenico. Naturalmente questo fa riaprire immediatamente le indagini che dovranno essere indirizzate dai detective del locale distretto di polizia per individuare chi aveva avuto una buona ragione per poter voler la morte di Victor.

Manco a dirlo nella vicenda si troverà impelagata anche l’ex procuratrice la quale suo malgrado dovrà fare i conti con una situazione assolutamente nuova giacche una sua paziente durante una seduta le rivela delle importanti notizie che potrebbero permettere di arrivare direttamente al responsabile dell’omicidio. Tuttavia deve fare i conti con il suo codice deontologico che non le permette di rivelare quanto evidenziato da una sua paziente durante una seduta per cui si occuperà delle indagini ma dovrà trovare un’altra strada per poter arrivare alla verità e quindi fermare il pericoloso assassino.



