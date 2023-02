Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni 5a puntata/ Una chance per Danilo?

Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni della 5a puntata del 5 febbraio 2023

Le indagini di Lolita Lobosco 2 è pronta a proseguire la fitta trama di omicidi, misteri e amori dell’amata fiction con la quinta puntata. Le anticipazioni tv svelano il penultimo appuntamento con la serie, denominato Caccia al mostro che andrà in onda il 5 febbraio 2023 su RaiUno e sarà ricco di colpi di scena e momenti di tensione.

La vicequestore sarà impegnata con un caso di omicidio: una ballerina che lavorava in un locale notturno, viene trovata morta alla periferia di Bari con segni di tortura e violenza efferata. Lolita si rivolge all’amico e collaboratore Antonio Forte che si accorge subito di un fattore fondamentale: il modus operandi dell’omicidio avvenuto è simile a quello di un vecchio caso irrisolto, che all’epoca aveva seguito il magistrato Marietta. Per arrivare a capo di questo omicidio, Lolita correrà un grave pericolo mettendosi a rischio in prima persona; come andrà a finire?

Le indagini di Lolita Lobosco 2: Lolita e Danilo salvano il loro amore?

Nella puntata precedente de Le indagini di Lolita Lobosco 2, Lolita e Danilo sono stati protagonisti di un’accesa lite. Nella loro storia a distanza, già abbastanza travagliata, si aggiunge la figura di Angelo ex della vicequestore che la manda totalmente in confusione.

In base alle anticipazione della quinta puntata in onda il 5 febbraio, sembra che Lolita e Danilo tenteranno di dialogare per comprendersi e salvare la propria relazione. Si assisterà, dunque, a un riavvicinamento per la coppia o alla chiusura definitiva? Chi conquisterà il cuore della vicequestore tra lui e Angelo?

