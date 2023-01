Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni Rai 1, 8 gennaio: i dubbi di Lolita su Danilo

Le indagini di Lolita Lobosco 2, cast e anticipazioni nuova stagione

Al via Le indagini di Lolita Lobosco 2 con la prima puntata della seconda stagione, in onda da domenica 8 gennaio 2023 su Rai 1. In questo nuovo capitolo, il vicequestore interpretato ancora una volta da Luisa Ranieri deve indagare su nuovi casi e risolvere un dubbio sentimentale: nella sua vita, infatti, ritorna a sorpresa Angelo, un amore del suo passato che vuole riconquistarla. La bella protagonista è però legata al compagno Danilo, con il quale sta per partire per una vacanza da sogno in Egitto. La coppia è costretta a rimandare il tutto perché c’è stato un tragico incidente in mare. Ma fin dai primi rilievi, Lolita capisce che qualcosa non torna.

Nel cast de Le indagini di Lolita Lobosco 2 troviamo, oltre a Luisa Ranieri, anche Filippo Scicchitano nel ruolo di Danilo Martini; Giovanni Ludeno è Antonio Forte; Jacopo Cullin è Lello Esposito; Bianca Nappi è Marietta; Giulia Fiume è Carmela Lobosco; Vincenzo De Michele è l’agente Scivittaro; Gian Piero Rotoli è l’agente Silente; Giovanni Trobetta è l’agente Calopresti; Maurizio Donadoni è Trifone; Nunzia Schiano è Andreina; Ninni Bruschetta è il Questore Jacovella; Mario Sgueglia è Angelo; e Lunetta Savino è Nunzia Lobosco.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni prima puntata “Mare nero”

La prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 che vedremo domenica 8 gennaio 2023 si intitola Mare nero. Lolita e Danilo sono in partenza per una romantica vacanza da sogno in Egitto, ma viene rimandata a causa della notizia di un tragico incidente accaduto in mare in cui due giovani fidanzati hanno perso la vita durante un’escursione subacquea. Dopo le prime indagini, l’arguta Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica del drammatico incidente. Non sa ancora bene cosa, ma il vicequestore è determinato a scoprire la verità su quanto sia accaduto, anche a costo di mettere a rischio la sua stessa vita. Cosa che farà.

La puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 si concentra anche sull’indagine sull’omicidio del padre della protagonista. Nel finale della prima stagione infatti Lolita si era ripromessa di catturare il suo assassino. Ora le indagini sembrano portare a nuove piste e nuovi indizi da seguire. In parallelo, la sua vita personale sta per prendere una piega inaspettata quando Danilo le chiede di andare a convivere. Lolita ha molti dubbi al riguardo, ma non perché non sia innamorata di lui, anzi. Nel frattempo, si snodano le storie degli altri personaggi. Nunzia si avvicina lentamente a Trifone e la loro amicizia speciale si rafforza, mentre Esposito cerca casa con Caterina. Infine, Forte deve gestire la scelta di Porzia di riprendere gli studi universitari. Nessuno sa che a Bari sta tornando un uomo affascinante, una persona misteriosa che appartiene al passato di Lolita…











