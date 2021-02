Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni 7 marzo / Morto il cuoco del ristorante

Le indagini di Lolita Lobosco tornano domenica prossima, 7 marzo, con la terza puntata. Le anticipazioni rivelano un doppio episodio particolarmente movimentato per la nostra protagonista. L’affascinante personaggio interpretato da Luisa Ranieri dovrà fare i conti con intrighi, imprevisti e colpi di scena. Anche in questa puntata Lolita Lobosco deve risolvere il caso di un omicidio, che apparentemente sembra senza colpevoli. La puntata, dal titolo Spaghetti all’Assassina, inizia con le grida e le urla che chiamano l’attenzione del nostro vicequestore. Allertata dal caos, Lolita si precipita nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassino”. Il personaggio di Luisa Ranieri vuole capire cosa sia accaduto e ben presto si renderà conto di dover far fronte col ritrovamento di un cadavere.

Le indagini di Lolita Lobosco: anticipazioni del 7 marzo, la morte di Geppino

Dalle anticipazioni della terza puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco apprendiamo il ritrovamento del cadavere del cuoco che lavorava al ristorante vicino casa sua. Si chiama Geppino Schirone, detto “Pap’russ’. Il ritrovamento del suo corpo dà il via a tutti gli effetti ad un nuovo caso di omicidio per Lolita Lobosco, che in un primo momento viene portata a pensare che non ci siano colpevoli. Riuscirà a risolverà il caso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA