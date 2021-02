Le indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni e cast della fiction con Luisa Ranieri

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni prima puntata oggi, 21 febbraio

Dopo tanta attesa Luisa Ranieri torna in tv, nel prime time di Rai1, con un ruolo molto diverso rispetto a quanto ci ha abituato in passato. Ad andare in scena questa volta è la fiction Le indagini di Lolita Lobosco per alcuni addirittura la serie destinata a prendere il posto che proprio il marito Luca Zingaretti lascerà vacante quando manderà in pensione il suo Commissario Montalbano. In realtà il modo di fare e di agire di Lolita Lobosco è diverso da quello del personaggio siciliano ma anche diverso da un’altra donna “capo” ovvero Imma Tataranni, e allora come reagirà il pubblico davanti a tante novità? Luisa Ranieri sarà la sexy Lolita Lobosco a partire da oggi, 21 febbraio, su Rai1, con al seguito un cast quasi tutto al femminile (ci saranno la migliore amica e la mamma al suo fianco) nella sua vita privata e completamente al maschile sul posto di lavoro. Anche in questo caso si partirà da un ritorno.

Lolita Lobosco torna a Bari ma…

Dopo tanti anni fuori, il vicequestore Lolita Lobosco riceve il trasferimento che da Legnano la riporterà nella sua Bari, la città in cui ha sofferto tanto e in cui ha lasciato i suoi affetti più cari. Sarà proprio uno di questi, ovvero il suo primo grande amore Stefano Morelli, quello che la terrà impegnata al suo arrivo in Puglia. La nostra Lolita Lobosco scopre che il primo caso di cui deve occuparsi è proprio quello relativo al dentista incensurato che viene accusato di violenza sessuale dalla sua assistente, Angela Capua. La donna ha ammesso di aver trovato finalmente il coraggio di denunciare le sue violenze e tutto lascia pensare che sia proprio Morelli il mostro e lei la vittima, ma se così non fosse? Nella prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, toccherà proprio al vicequestore andare a fondo alla questione convinta che ci sia qualcosa di strano e che forse il suo ex, reo di mentire e di tradire, non sarebbe mai capace di tale violenza.

Chi ha ucciso Angela Capua?

Ma se così non fosse? Lolita è convinta che non siano i sentimenti a guidarla ma dovrà trovare le prove per riuscire a risolvere il caso dando giustizia ad Angela Capua e mettendo dietro le sbarre il vero colpevole. Le cose purtroppo cambieranno ancora quando proprio la donna verrà ritrovata cadavere in spiaggia e ancora una volta è proprio Morelli a finire nei guai soprattutto quando non ha un alibi per l’ora dell’omicidio. Forse Lolita si è davvero sbagliata sul suo conto? La risposta arriverà solo ne ‘La circonferenza dell’arancia’, la puntata della fiction in onda oggi a partire dalle 21.30 circa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA