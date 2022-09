Le indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni “La circonferenza delle arance” (replica)

Le indagini di Lolita Lobosco, le repliche su Rai 1

In attesa della seconda stagione della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, Rai 1 propone le repliche della prima stagione per ripassare ciò che è accaduto, in vista dei nuovi episodi previsti per la primavera del 2023. La fiction, diretta da Luca Miniero, si ispira agli omonimi romanzi di Gabriella Genisi pubblicati a partire dal 2010. Lolita Lobosco, vicequestore della squadra mobile barese, è interpretata da Luisa Ranieri.

LUCA ZINGARETTI, MARITO LUISA RANIERI/ "Gli devo tanto. È un uomo e un attore solido"

Per la sua protagonista, la scrittrice si è ispirata al celebre Commissario Montalbano di Andrea Camilleri: “Ho disegnato un personaggio femminile ispirato proprio a lui, con un forte legame con il territorio e un approccio empatico ai casi”, ha detto, come riporta IoDonna. Tornata a Bari, dopo essersi trasferita a Legnano, Lolita ritrova la sua famiglia – la madre Nunzia (Lunetta Savino), la sorella Carmela (Giulia Fiume) – e gli amici di un tempo: Marietta, l’amica diventata magistrato (Bianca Nappi). Sulla sua strada incontra anche il giovane giornalista Danilo (Filippo Scicchitano), che riesce a rubarle il cuore.

LUISA RANIERI/ "I miei genitori non mi hanno mai sostenuta, mia madre era spaventata"

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni: “La circonferenza delle arance”

Questa sera, martedì 13 settembre, alle 21.25 andrà in onda il primo episodio della prima stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco” dal titolo “La circonferenza delle arance”. Il vicequestore Lolita Lobosco viene trasferita da Legnano a Bari, la sua città natale. Appena arrivata si trova davanti Stefano Morelli (Paolo Briguglia), suo amore giovanile.

Diventato dentista, Stefano è accusato di abusi sessuali dalla sua assistente Angela Capua. Lolita si trova dinanzi ad un bivio: da una parte c’è il rispetto per il suo ruolo di vicequestore, dall’altro il sentimento che l’ha legata a Stefano la spinge ad avere fiducia in lui. Nessuno crede all’innocenza del dentista e Lolita rinuncia alle sue ferie natalizie per portare avanti le indagini. Grazie alle sue capacità investigative riuscirà a smontare tutte le accuse contro Stefano.

Luisa Ranieri: "Napoli? Tutto amplificato, Bari più dolce"/ "No vax? Al sud meno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA