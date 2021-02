Le Indagini di Lolita Lobosco / Luisa Ranieri incanta in una Bari affascinante

Un’affascinante Luisa Ranieri indossa i panni di vicequestore ne Le Indagini di Lolita Lobosco. La prima puntata segna il ritorno della protagonista a Bari, la sua città natale. Una città che non ha mai dimenticato e a cui la legano ricordi di gioventù. Alcuni sarebbero da dimenticare, come il tremendo arresto del padre davanti ai suoi occhi. Lolita Lobosco era solo una bambina, quando ha dovuto fare i conti con le implicazioni della sua famiglia nel malaffare cittadino. Come se non bastasse, ora che Lolita è rientrata a Bari, scopre che il caso di cui deve occuparsi riguarda un suo primo grande amore. Si tratta del dentista Stefano, accusato di stupro dalla sua assistente. Lolita è convinta della sua innocenza, anche quando le viene revocato il caso, ma ben presto rischi di doversi ricredere.

Le Indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri lascia il segno

Promossa a pieni voti dal pubblico, Luisa Ranieri comincia nel migliore dei modi la fiction che la vede protagonista. Le Indagini di Lolita Lobosco sembrano non far rimpiangere Mina Settembre, che fino a domenica scorsa macinava numeri importanti dal punto di vista degli ascolti. La trama, gli intrecci e i personaggi convincono a pieno i telespettatori, che sui social si esprimono già in termini lusinghieri. Molti internauti chiaramente esaltano il fascino della protagonista, ma non solo. Le riprese di Bari e più in generale della Puglia hanno riscosso consenso. Non potrebbe essere diversamente, anche se i complimenti principali sono rivolti alla Ranieri, criticata solo per un accento barese secondo alcuni non troppo credibile.

Le Indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni del 28 febbraio

Domenica prossima Lolita Lobosco torna con una nuova puntata. Nel doppio episodio del 28 febbraio vedremo la protagonista alle prese con un nuovo intricato caso, ma anche impegnata nella conoscenza di Danilo. Il giovane vorrebbe andare oltre le apparenze ed instaurare un rapporto serio con Lolita, ma lei pur essendo molto coinvolta sembra voler allontanarlo. Ad occupare i suoi pensieri la scomparsa di una musicista piuttosto conosciuta, dal nome Bianca Empoli. La musicista viene ritrovata in un piccolo appartamento affittato allo scopo di svolgere le prove per i suoi concerti. Un appartamento di cui il marito Vito sostiene di non sapere nulla. Lolita Lobosco cercherà di approfondire e verificare un suo eventuale coinvolgimento.



