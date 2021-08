Le pagelle di Chelsea Villarreal/ I voti della partita: si giocherà per altri 30′

PAGELLE CHELSEA VILLARREAL: TUTTI I VOTI

Serviranno dunque i tempi supplementari, nel match valevole per la finalissima di Supercoppa UEFA tra Chelsea e Villarreal. Merito della reazione degli spagnoli, che dopo un primo tempo di scarsa incisività offensiva hanno cambiato marcia, mettendo sotto per almeno mezz’ora da inizio ripresa in poi i Blues. Gerard Moreno ha colpito il palo ma al 28′ ha realizzato un gran gol, giocata che ha rimesso in equilibrio il match. Il Chelsea non ha trovato le contromisure del primo tempo, pagando un po’ la fatica di un primo tempo in cui aveva dettato legge pur realizzando solo un gol. E ora si giocherà per altri 30′, almeno, prima di scoprire chi alzerà il primo trofeo internazionale della stagione 2021/22 sotto il cielo di Windsor Park a Belfast.

I VOTI DEL CHELSEA

MENDY 6 – Spettatore nel primo tempo, nella ripresa si fa trovare pronto ma non può nulla sul gol subito.

ZOUMA 6,5 – Partita interessante per dinamismo ed efficace soprattutto in fase di proiezione offensiva.

CHALOBAH 5,5 – Tuchel lo lancia con fiducia ma in alcune fasi della partita si dimostra un po’ acerbo.

RUDIGER 5,5 – Da lui ci si aspetterebbe di più, in ritardo sulle chiusure alla fine nella ripresa arriva il pareggio.

HUDSON-ODOI 6,5 – Partita generosa soprattutto nel primo tempo, poi finisce un po’ la benzina.

KANTE 6 – E’ sempre la colonna del centrocampo dei Blues, ma a inizio stagione non può essere il motore inesauribile di sempre.

KOVACIC 5,5 – Né carne né pesce, gioca una partita un po’ confusionaria in cui riesce a costruire ben poco.

MARCO ALONSO 6,5 – Da lui parte l’azione del vantaggio, qualche sbavatura in copertura ma comunque prezioso.

ZIYECH 7 – Un grande primo tempo, con il gol segnato e tanta qualità: l’infortunio è una tegola non indifferente per Tuchel. (DAL 42′ PULISIC 6 – Offre un contributo mobile in attacco ma non ha l’efficacia di Ziyech).

HAVERTZ 6,5 – Come suo solito si accende e si spegne un po’ a intermittenza, ma le sue invenzioni sono vitali per l’attacco dei Blues.

WERNER 6,5 – Bello l’assist per il vantaggio, dovrebbe essere più concreto visti i mezzi a disposizione.

ALLENATORE THOMAS TUCHEL 6,5 – Una buona prova quella della sua squadra, che ha costruito poco però rispetto a quanto prodotto in termini di gioco e possesso palla, venendo punito col gol del pari.

I VOTI DEL VILLARREAL

ASENJO 7 – Ottima prestazione dal punto di vista della reattività, le sue parate a inizio partita tengono a galla il “Submarino Amarillo” nel momento più difficile.

FOYHT 5,5 – Sul suo lato il Villarreal si trova a sbandare un po’, deve migliorare dal punto di vista della concentrazione.

RAUL ALBIOL 7 – Lui è la solita roccia difensiva, punto di riferimento d’eccezione per Emery.

PAU TORRES 6,5 – Dopo Europei e Olimpiadi, la sua stagione finisce oggi invece di iniziare, prima di una piccola pausa: dà tutto come al solito anche se un po’ di stanchezza si vede.

PEDRAZA 5,5 – Il gol ce l’ha sulla coscienza, si fa bruciare da Ziyech che è un cliente difficile, ma lui è ancora lontano dalla forma migliore.

TRIGUEROS 6,5 – Trova spesso break importanti, finché ne ha dà tutto per la squadra.

CAPOUE 6 – Si trova a lavorare una grande quantità di palloni, non è facile per lui essere sempre preciso.

ALBERTO MORENO 7 – Merita un bel voto, sfiora il gol in maniera incredibile nel primo tempo, cresce in quantità nella ripresa.

PINO 5,5 – Ammonito, si fa prendere da un pizzico di nervosismo in momenti della partita comunque non semplici.

GERARD MORENO 7,5 – Sigla il gran gol del pareggio, coglie anche un palo, si conferma il gioiello offensivo di Emery.

DIA 6,5 – Gioca da perfetta spalla di Gerard Moreno, scambia bene in velocità ed è un punto di riferimento sulle sponde offensive.

L’ALLENATORE UNAY EMERY 7 – Nel primo tempo i suoi peccano di prudenza ma la ripresa è impressionante per carattere e per la capacità di cambiare marcia.

LE PAGELLE DI CHELSEA VILLARREAL: INGLESI AVANTI AL 45′

Nel primo tempo di Chelsea Villarreal nella finale di Supercoppa UEFA si fa registrare il vantaggio inglese, firmato al 26′ da Ziyech al termine di una bella azione corale, avviata da Marcos Alonso e portata avanti da Havertz, che trova la misura dell’assist vincente per il marocchino. E’ stata comunque la formazione di Thomas Tuchel a fare costantemente la partita nel corso del match, il Villarreal è apparso sin troppo prudente, al limite del rinunciatario, e i Blues hanno avuto buon gioco a dettare i ritmi del match, anche se l’infortunio di Ziyech al 42′ è sicuramente una tegola. Unico appunto, al controllo quasi totale della partita il Chelsea non ha accompagnato un numero importante di occasioni da gol: il Villarreal resta in partita a patto di cambiare registro sul piano offensivo, anche se la traversa colpita da Alberto Moreno proprio all’ultimo secondo grida vendetta.

LE PAGELLE DI CHELSEA VILLARREAL: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CHELSEA 7 – Ottimo approccio, la squadra di Tuchel prende immediatamente in mano la partita e la controlla, trovando il gol al momento giusto e forse creando un pochino meno del previsto rispetto alla mole di gioco prodotta.

MIGLIORE CHELSEA: ZIYECH 7 – Vera spina nel fianco nella difesa del “Submarino Murillo”, stavolta anche la concretezza è dalla sua, essendo l’autore del prezioso gol del vantaggio dei Blues. Sfortunato nel finale, un infortunio alla spalla lo costringe a lasciare spazio a Pulisic prima dell’intervallo.

PEGGIORE CHELSEA: RUDIGER 5,5 – Il Villarreal si vede poco in avanti ma lui si fa pizzicare un paio di volte in ritardo, compresa l’azione finale della clamorosa traversa spagnola. Anche in fase di proiezione offensiva è fuori tempo.

VOTO VILLARREAL 5,5 – L’atteggiamento della squadra di Emery appare sin troppo rinunciatario dai primi minuti di gioco, per mettere in crisi il Chelsea servirà cambiare strategia rispetto alla vittoriosa finale contro il Manchester United.

MIGLIORE VILLARREAL: ASENJO 7 – La sua finale di Supercoppa inizia con due eccellenti parate su Werner e Kante, incolpevole sul gol cerca di caricare i suoi nei momenti di massima pressione avversaria.

PEGGIORE VILLARREAL: PEDRAZA 5,5 – Traballa quando il Chelsea prova a sfondare centralmente, ha sulla coscienza il gol del vantaggio in cui si fa bruciare sul tempo da Ziyech.



