Le tentazioni del Signor Smith/ Su Rete 4 il film con Debbie Reynolds (24 giugno)

Le tentazioni del signor Smith andrà in onda oggi, 24 giugno, su Rete 4 alle ore 16:35. La pellicola è stata diretta da Blake Edwards che ha deciso di adattare lo spettacolo “For Love or Money” in “Happy Feelings”. Il regista non era del tutto soddisfatto del cambio di nome imposto al film ma il tutto venne giustificato come una strategia cinematografica per riuscire ad avere maggior successo. Nel cast si annoverano nomi importanti del tempo come Debbie Reynolds, John Saxon, Alexis Smith, Mary Astor e Curt Jurgens.

Le tentazioni del signor Smith, la trama

La storia de Le tentazioni del signor Smith ruota attorno alla figura di Nita Holloway, una donna innamorata di un attore di un certo livello, Preston “Mitch” Mitchell, che tenta di convincerlo a tornare sulle scene per apparire in uno spettacolo di Broadway. Il ruolo, che sarebbe quello del padre di un personaggio interpretato da uno degli attori più amati del momento, Tony Manza, è abbastanza interessante per cui l’uomo comincia a considerarlo. Nel frattempo si sviluppano anche le storie dei personaggi che ruotano attorno ai due protagonisti ed è così che il vicino di casa di Mitch (Bill) gli chiede in prestito la macchina per andare ad un party.

Qua l’uomo conosce Janet Blake, una segretaria che sta tentando di trovare una scusa per scappare dal suo boss non più tanto sobrio e così gli offre un passaggio in macchina, senza però aver provato a far una mossa per conquistare la donna. Ed è così che Janet finisce così alla porta di Mitch che le permette di restare a casa sua per la notte. Sfortuna vuole che la donna sia poi vista da Nita al mattino, che subito inizia ad ipotizzare che tra i due vi sia qualcosa e da questo malinteso si svilupperanno poi tutti gli eventi successivi.



