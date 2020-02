Le Top Ema Kovac e Dayane Mello/ Litigano, ma sono vere amiche (Pechino Express)

Le Top, alias Ema Kovac e Dayane Mello, si erano già disimpegnate molto bene nel corso della prima puntata di “Pechino Express” e anche nella seconda hanno dato dimostrazione della loro intraprendenza e delle loro qualità. Con entusiasmo si sono lanciate subito nella sfida, alla ricerca dei cartelli di divieto disseminati fra (anzi, sui) banchi del Morning Market thailandese. Li individuano in un batter d’occhio, cercando poi di capire quali siano quelli veri (tre) e quelli falsi (cinque). Tornano dal conduttore, Costantino Della Gherardesca, indovinano e ripartono all’avventura. Le difficoltà, tuttavia, si palesano anche per loro, soprattutto per le barriere linguistiche esistenti con la popolazione locale. Alla fine, è un religioso a dare loro un passaggio, ma terminano all’ultimo posto la prova delle uova salate. Recuperate le dieci banane richieste a tutti i concorrenti da Costantino, completano la scalata al tempio, fuggendo dagli attacchi delle scimmie voraci assiepate lungo la scalinata. Non si classificano tra le prime tre coppie e dunque non partecipano alla prova immunità, in programma il giorno successivo.

LE TOP EMA KOVAC E DAYANE MELLO: AMICHE VERE

Le Top Ema Kovac e Dayane Mello ripartono unendosi anche stavolta alle due Collegiali, ma nella desquamazione dei pesci e nella successiva messa in essiccazione, si evince come fra le due manchino prontezza e coordinazione. Seppur non brillantissime, le Top proseguono nel gioco, superando le varie prove, ma, nonostante il dono portato correttamente al tempio nel gioco finale, peccano in tempismo e lucidità, fallendo l’assalto al successo finale. Ema Kovac e Dayane Mello sono sembrate un po’ più stanche e provate in questa puntata; sicuramente iniziano ad avvertite le difficoltà di comunicazione con i locali, come accennavamo in precedenza. Dayane ed Eva, inoltre, hanno legato parecchio e si evince agevolmente come non costituiscano una semplice coppia di concorrenti, ma di vere amiche, anche se, dopo la prova della pulizia dei pesci, non è mancato un litigio tra di loro, imperniato sulle strategie dell’adventure game. Ne hanno ricavato un dogma: lavorare meglio ed essere ancora più motivate in vista delle prossime sfide. Da affrontare, possibilmente al… Top.

