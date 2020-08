Le Vibrazioni, Francesco Sarcina/ “Fare concerti con queste regole è una sfida”

“Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo. Ci vediamo presto bella gente!”. Con queste parole, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni annunciano sulla loro pagina Facebook ufficiale l’aggiunta di una nuova data alle tre già previste per il Summer Tour 2020, quella di Lignano Sabbiadoro (Udine) il 30 agosto prossimo. Per la cronaca, in questo mese, il gruppo si è già esibito a Marina di Civitavecchia (Roma) l’8, ad Alba Adriatica (Teramo) il 20 e a Fossano (Cuneo) il 21, dunque il nuovo asset messo in campo per il rispetto delle nuove misure sanitarie sembra funzionare e tutto sommato ‘accontentare’ sia i musicisti che il pubblico. Questa sera, potremo rivedere Le Vibrazioni ospiti a Una storia da cantare, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in onda in replica su Rai1.

L’iniziativa benefica di Disney con Le Vibrazioni

Nel frattempo, tra un concerto e l’altro, Le Vibrazioni e in particolare Francesco Sarcina hanno fatto loro il monito benefico di Disney Italia a sostegno della Croce Rossa Italiana. Scrive sempre su Facebook il frontman del gruppo: “È un onore per me raccogliere l’invito di Disney Italia e interpretare Romeo’s Swing (meglio conosciuta come Romeo, er mejo der Colosseo) per sostenere la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross che ha fatto e sta continuando a fare molto in questo momento difficile. E poi, tra tutti gli Aristogatti, Romeo è sempre stato il mio preferito”. Sotto, per l’appunto, il simpatico video della cover in questione, in cui esordisce così: “Ciao a tutti, bella gente, come va? Sono qui per sostenere la Croce Rossa Italiana. Perché, dopo tutto quello che è accaduto, nonostante abbiamo superato il momento più cruciale, non dobbiamo abbassare la guardia. Per maggiori informazioni, per saperne di più, vi invito ad andare sul loro sito”. Poi, imbracciato l’ukulele, regala ai fan una performance inedita, certamente distante da quelle pop e rock alle quali ci ha abituato. In primis, da milanese qual è, si improvvisa per l’occasione capitolino, e accenna a un’imitazione del celebre gatto rosso del Colosseo, che – nonostante lui non ci creda più di tanto – risulta simpatica e fa sorridere abbastanza. La chiosa con la sua battuta in romanesco, poi, è ancora più divertente: “Anvedi oh che pronuncia terribile, però… sosteniamo, mi raccomando, sempre…”.



