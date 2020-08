Lucio Dalla, Una storia da cantare/ Grandi successi e i ricordi degli amici (Replica)

Questa sera, sabato 15 agosto 2020, su Rai 1 in replica, va in onda, in prima serata, Una storia da cantare. Lo spettacolo è condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dall’Auditorium Rai di Napoli. Il programma è dedicato ai cantautori che hanno fatto la storia in Italia con la puntata di questa sera che punta i riflettori su Lucio Dalla. La puntata va in onda a partire dalle 21.25, su Rai 1. Enrico Ruggeri, fungerà da narratore oltre che da conduttore ed insieme a Bianca Guaccero ripercorrerà la carriera del cantautore bolognese. Grazie a classici internazionali come “Caruso” ed a brani che hanno conquistato varie generazioni come “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo”, ad oggi il ricordo di Dalla è più vivo che mai. Tanti gli ospiti che attraverso le canzoni e i ricordi hanno l’obiettivo di raccontare al meglio l’artista e l’uomo.

Una storia da cantare: da Renzo Arbore a Gigi Proietti per Lucio Dalla

In studio presenti anche Renzo Arbore e Gigi Proietti a cui è affidato il compito di ricordare il lato più divertente di Lucio. Logicamente sono tanti gli aneddoti vissuti nei live del cantante insieme agli Stadio, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi. Oltre a Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi. Direttamente da Bologna saranno Ron e Gigi D’Alessio ad accompagnarci nella sua casa al civico 15 di via D’Azeglio. Nella città di Dalla i due artisti ci condurranno nelle colorate ed uniche stanze che hanno ospitato la creatività di un uomo che ha fatto la storia della canzone italiana. Una serata che sarà dunque all’insegna della grande musica e, soprattutto, del ricordo dell’artista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA