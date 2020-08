Le Vibrazioni, Francesco Sarcina/ Il disperato appello per i musicisti

IL SUMMER TOUR SEGNA LA RINASCITA DI FRANCESCO SARCINA E LE VIBRAZIONI DOPO IL LOOKDOWN

Le Vibrazioni pronti a salire sul palco di “Battiti Live“, la manifestazione canora estiva tra le più longeve della televisione italiana, così come longeva è la carriera di Francesco Sarcina e compagni che da ormai oltre vent’anni insieme, tra pause, crisi, riprese e successi. E il Summer Tour 2020 del gruppo si sta rivelando un grande successo, con la recente tappa di Civitavecchia particolarmente apprezzata, col pubblico che ha potuto seguire lo show mantenendo la distanza di sicurezza per le norme anti-Covid, un’organizzazione ormai raffinata da parte degli artisti della scena musicale italiana, che hanno provato a ripartire dopo lo tsunami causato dall’emergenza coronavirus. E proprio il leader della band, Francesco Sarcina, nelle ultime settimane si è speso con grande energia per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza di tornare a investire sulla musica, organizzare concerti, far ripartire un’industria importantissima per il lavoro e la vita di molte persone, pur nel doveroso rispetto delle norme di sicurezza.

L’APPELLO DI FRANCESCO SARCINA PER I CONCERTI

Dopo il difficile periodo di lockdown che ha messo in ginocchio tutti, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni tornano sul palco di Battiti Live, lo stesso da dove il frontman ha lanciato un appello per tornare a credere nel lavoro attraverso la musica: “Questo è un momento particolare e siamo tutti qui con le dovute accortezze. Penso che i concerti siano i luoghi più sicuri. La musica è molto importante e non si è mai fermata. Noi arriviamo da un Sanremo bellissimo e poi c’è stato tutto quello che sappiamo. Ora però ripartiamo da qua…” Infatti dopo il Festival di Sanremo, in cui erano stati tra gli artisti più apprezzati in assoluto, Sarcina e compagni si erano preparati per un tour che aveva potuto decollare solo in estate, a causa del lockdown che ha portato all’annullamento di centinaia di eventi musicali in tutta Italia. Riorganizzandosi e rivedendo con attenzione le misure di sicurezza, Le Vibrazioni sono tornate a suonare anche dal vivo e anche Battiti Live è stato un momento emozionante per ristabilire, seppur a distanza, quel contatto col pubblico che tanto era mancato negli ultimi mesi.



