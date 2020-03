LE VIBRAZIONI/ Francesco Sarcina: messaggio a Clizia Incorvaia? (Domenica In)

Una Domenica In versione Sanremo 2020 quella proposta oggi da Mara Venier: tra gli ospiti della puntata di oggi che inaugura il mese di marzo, infatti, ci saranno anche Le Vibrazioni, la band guidata da Francesco Sarcina che all’ultima kermesse all’Ariston ha riscosso un grande successo grazie al brano “Dov’è”. La canzone, classificatasi in quarta posizione nella graduatoria generale, sta ottenendo un ottimo riscontro anche da parte del pubblico, a conferma del valore di un brano apparso molto orecchiabile fin dal primissimo ascolto. Alla nota artistica bisogna aggiungere di fatto anche quella del gossip: sono stati in moltissimi, infatti, a leggere nel testo portato sul palco da Sarcina una nota autobiografica da parte dell’interprete. Inutile negarlo: alla domanda “dov’è la felicità?” contenuta nel testo sono stati in tanti a pensare che ogni possibile riferimento all’ex Clizia Incorvaia, protagonista di un triangolo con Riccardo Scamarcio che ha occupato le riviste rosa per tutta l’estate, non fosse puramente casuale.

LE VIBRAZIONI E FRANCESCO SARCINA A DOMENICA IN

Proprio mentre Francesco Sarcina e Le Vibrazioni si esibivano al Festival di Sanremo 2020, Clizia Incorvaia si trovava a vivere l’esperienza televisiva più importante della sua vita: quella nella casa del Grande Fratello Vip 4. Tra le mura della casa di Cinecittà, Clizia sembra aver trovato un nuovo amore, Paolo Ciavarro, dimenticando definitivamente Francesco Sarcina. A legare per sempre i due, però, vi è l’amore per la creatura che hanno messo al mondo, la piccola Nina, che ha accompagnato il papà nella faticosa ma fortunata esperienza al Festival. Riguardo alla figlioletta, Sarcina ha dichiarato: “Mi salta nella tempia, è logorroica ed è bello questo”. Facile che Mara Venier cerchi di stuzzicare l’artista per vedere di tirargli fuori qualche rivelazione sullo stato dei suoi rapporti con Clizia, a maggior ragione adesso che l’ex moglie è uscita dalla Casa per squalifica. Tempo fa, intervistato da Leggo, Sarcina era stato comunque abbastanza chiaro: “La mia vita è stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci. E degenerato è chi mette i figli sui social perché non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose. Non nei milioni di like. In Dov’è si parla del doversi perdere prima di ritrovare la via”.

