Le Vibrazioni/ “La musica ha cambiato il modo di fruizione e di creazione”

Le Vibrazioni ospiti della nuova puntata dei Battiti Live 2022, l’evento musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La band capitanata da Francesco Sarcina dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Tantissimo” ha pubblicato un EP dal titolo “VI” in cui hanno raccontato l’animo più viscerale della band. Durante la conferenza stampa di presentazione del disco, Sarcina ha rivelato: “Fare un album è come realizzare un’opera intellettuale. La musica negli ultimi anni ha cambiato il modo di fruizione e di creazione. In questi due anni di pandemia abbiamo realizzato una cinquantina di brani che prenderanno vita in diversi capitoli”.

Entrando poi nel dettaglio dell’EP “VI” ha detto: “è il primo capitolo di una storia molto più grande e ampia. È un lavoro analogico, energico, con suoni suonati e ruvidi ma che non trascura la parte poetica e melodica. Le canzoni sono infatti racconti di frammenti di vita vissuta e di quelle cicatrici che rimangono indelebili sulla pelle. Cicatrici di cui Le Vibrazioni vanno fieri perché sono segni di amore e di evoluzione da cui ripartire per andare oltre”:

Francesco Sarcina e le Vibrazioni difendono i Maneskin

Francesco Sarcina e Le Vibrazioni con “Tantissimo” hanno portato la musica rock sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022. La band, e in particolare il frontman, ha preso una chiara posizione nei confronti dei Maneskin dicendo: “hanno aperto un canale importante. Possono piacere o no, ma si critica sempre quello che da fastidio, o quello che si è sempre desiderato fare, senza riuscirci”. Infine parlando della musica rock hanno aggiunto: “abbiamo una matrice, ma è chiaro che per noi dare un brio significa passare dagli anni ’70 agli ’80. Poi, un po’ come per i vestiti, gira e rigira si vanno a ripescare sonorità che sono state di moda nel tempo”.

