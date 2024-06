Le Vibrazioni, morta Giulia Tagliapietra: ha ispirato Dedicato a te/ Doloroso ricordo di Francesco Sarcina

Giulia, è morta la donne che ha spirato il brano de Le Vibrazioni Dedicato a te

Nella puntata di questa sera di Techetechete verranno omaggiate le band ed i successi dei primi anni 2000 e parlando di band di successo non si può non parlare de Le Vibrazioni. Il gruppo con il frontman Francesco Sarcina non è stato una meteora nel panorama musicale italiano collezionando successi su successi rimando ancora in auge. Nei giorni scorsi, però, la band è stata colpita da un grave lutto è morta Giulia Tagliapietra.

Giulia, morta la donna che ha ispirato Dedicato a te de Le Vibrazioni/ Sarcina: "Tanto dolore e lacrime"

A molti il nome di Giulia Tagliapietra non dirà molto ma in realtà la giovane donna è stata colei che ha ispirato “Immensamente Giulia” di Dedicato a te de Le Vibrazioni. Il loro primo singolo dell’album d’esordio del gruppo e una tra le maggiori hit italiane degli anni Duemila. Del video clip di quel brano furono fatte due versioni. In una recitava l’attrice Angelica Cacciapaglia l’altro invece aveva protagonista l’allora ventenne, Giulia Tagliapietra è morta a soli 46 in seguito ad una lunga malattia ed ha lasciato due figli piccoli.

Le Vibrazioni, morta Giulia Tagliapietra: il doloroso addio di Francesco Sarcina

La morte prematura di Giulia Tagliapietra, la Giulia di Dedicato a te ha colpito tutti i fan del Le Vibrazioni e non solo e fatto sprofondare nel dolore Francesco Sarcina. Quest’ultimo ha affidato ai social il suo doloroso addio: “In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “Ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?”. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia. E ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.”











