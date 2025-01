Dopo che il Sindaco di Roma ha fatto un passo indietro rifiutando la presenza di Tony Effe al concerto di Capodanno il fidanzato di Giulia De Lellis si è preso la sua rivincita esibendosi a Roma per festeggiare con i suoi tantissimi fan l’arrivo del nuovo anno. Come sempre tantissimo è stato il successo che ha ottenuto, in moltissimi non vedevano l’ora di partecipare all’evento. Nelle scorse ore la nota influencer tramite le sue Instagram stories ha condiviso un post Hoara Borselli a favore dal rapper.

Anche lei la notte del 31 dicembre ha atteso la mezzanotte partecipando al concerto di Tony Effe e ci ha tenuto ad esprimere il suo pensiero su di lui. A detta sua quando grida che vuole mettere alla sua donna la museruola in realtà intende proprio il contrario, cioè che le sprona a toglierla quella museruola. La giornalista ha fatto sapere di aver guardato le ragazze e nessuna aveva la museruola e osservando i ragazzi non ha visto nemmeno l’ombra del maschilismo.

Critiche positive per Tony Effe, la fidanzata di Tony Effe condivide il pensiero della giornalista sui social

Nel suo post Hoara Borselli ha fatto un riferimento anche al politicamente corretto, a detta sua Tony Effe è amato dalla parte più ribelle di questa generazione. Quale? Quella che è stanca delle regole che vogliono imporre, dei riti del politicamente corretto e delle parole che vogliono rendere obbligatorie.

Tra le varie cose la giornalista ha scritto: “Chiudetevi a chiave con le femministe travolte dal perbenismo”, a parer suo non le ha viste quando serviva, dopodiché ha aggiunto: “Volete trovare le femministe vere, quelle che liberano le donne dai pregiudizi e dal giogo dei maschi? Sono qui”. Un pensiero quello della Borselli che Giulia De Lellis ha condiviso e approvato, ha anche aggiunto dei cuori.

Non tutti si sono schierati dalla parte del rapper, in molti infatti lo hanno duramente attaccato e criticato per via di alcuni suoi testi. A scagliarsi contro di lui anche Francesco Sarcina a Capodanno durante il concerto a Iglesias. Riferendosi al rapper lo ha prima preso in giro chiamandolo ‘Tony Effe dell’Effelunga’, poi lo ha mandato a quel paese. Il cantante ha anche criticato i testi del fidanzato di Giulia De Lellis dicendo: “Ha rotto i cog***. Ma si può? Uno che insulta le donne così. Ma perché?!”