Francesco Sarcina è l’ultimo tra i molti artisti del panorama musicale italiano ad intervenire sullo scandalo che ha coinvolto Tony Effe dopo l’esclusione dal Concerto di Capodanno 2025 organizzato dal comune di Roma al Circo Massimo. A differenza della maggior parte dei suoi colleghi, che hanno espresso solidarietà nei confronti del rapper, il leader de Le Vibrazioni ha scelto di schierarsi apertamente contro di lui. Sebbene il rapper abbia poi organizzato il suo personale “Capodanno da Tony” al PalaEur di Roma, riscuotendo grande successo di pubblico, Sarcina è stato tra i pochi a non nascondere il proprio dissenso verso il cantante romano.

Durante il suo ultimo concerto a Iglesias, in Sardegna, Francesco Sarcina ha attaccato duramente Tony Effe. Direttamente dal palco, il frontman de Le Vibrazioni ha esordito ironizzando: “Tony Effe dell’Esselunga musicista?”. Subito dopo, ha rivolto altre pesanti parole al rapper: “Ma vaf*anc*lo anche lui. Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che vuol dire?”. Infine, Sarcina ha esteso la sua critica ai fan di Tony e, più in generale, alla società odierna: “Siamo circondati da rinco**ioniti, ci dobbiamo svegliare”.

Tony Effe nel mirino di Francesco Sarcina: le critiche dopo l’esclusione dal Concerto di Capodanno 2025

Mentre artisti come Mahmood e Mara Sattei hanno scelto di non esibirsi al Concerto di Capodanno 2025 in segno di solidarietà verso Tony, Sarcina ha invece preso una posizione opposta, sostenendo apertamente la decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Quest’ultimo aveva infatti escluso il rapper dall’evento a causa dei suoi testi, ritenuti misogini e violenti. Durante il suo spettacolo di Capodanno al PalaEur, l’ex membro della Dark Polo Gang è salito sul palco indossando provocatoriamente una fascia tricolore ed esclamando: “È arrivato il sindaco!”.

Nel corso della serata, ha confessato di aver sofferto molto per le critiche, opponendosi fermamente a quella che considera una vera e propria “censura” nei suoi confronti. A sostenerlo c’era anche la sua fidanzata, Giulia De Lellis, che lo ha baciato da sotto il palco. Ad ogni modo, il video dello sfogo di Francesco Sarcina ha inevitabilmente diviso il pubblico. Da una parte, molti detrattori di Tony Effe hanno appoggiato le sue parole, dandogli la ragione. Dall’altra, però, in molti hanno trovato il suo attacco ipocrita, alla luce delle gravi accuse di violenza avanzate in passato contro di lui dalla sua ex moglie, Clizia Incorvaia.