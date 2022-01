Le Vibrazioni, “Tantissimo” la canzone di Sanremo 2022/ L’eredità dei Maneskin…

LE VIBRAZIONI, LA CANZONE “TANTISSIMO” A SANREMO 2022: DEGLI ABITUÈ DEL FESTIVAL

C’era ancora la categoria Gruppi al Festival di Sanremo che divideva le band dai cantanti solisti. Era il 2005 e per Le Vibrazioni fu la loro prima volta al Teatro Ariston, ma loro erano già un nome di punta del panorama rock-pop italiano. Dopo quella volta gli appuntamenti al festival di Sanremo diventeranno quasi ordinari: nel 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi ad un progetto musicale con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi.

Con la nuova formazione, Le Vibrazioni sono chiamati ad aprire il concerto degli AC/DC a Udine. Dopo una pausa, nel 2017 la band torna sulle scene con la formazione originaria e annuncia la partecipazione al festival di Sanremo 2018, dove si esibirà con l’inedito “Così sbagliato”. Due anni dopo tornano sul palco dell’Ariston col brano “Dov’è”, classificandosi quarti.

SANREMO 2022, “TANTISSIMO”: IL SIGNIFICATO E L’ANALISI DELLA CANZONE DE LE VIBRAZIONI

Se l’anno scorso era stato l’anno dei Maneskin, quest’anno tocca a Le Vibrazioni portare la musica rock a Sanremo 2022. Certo, loro sono molto diversi dal gruppo di Damiano e soci. Più melodici, meno arrabbiati, con Tantissimo Le Vibrazioni presentano un elegante mix di riff chitarristici e armonie ariose, ben arrangiate e strumentate.

Un brano, “Tantissimo”, che può far breccia in settori diversi del pubblico di Sanremo 2022, ma che soprattutto testimonia il loro buon momento compositivo. Si tratta di una canzone nata a più mani, come spiegato da Le Vibrazioni ai microfoni di RaiPlay: “Questa è una canzone introspettiva, che parla di se stessi ma può adattarsi a tutti. Parla del trovare l’equilibrio, dell’importanza delle cicatrici che servono per imparare la lezione e andare avanti. Il futuro non si sa com’è, ci basiamo sul presente”.

