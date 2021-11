Lea/ Su Rai 1 il film che racconta la storia di Lea Garofalo e sua figlia Denise

Lea, il film di Rai 1 diretto da Marco Tullio Giordana

Lea va in onda su Rai 1 oggi, 23 novembre 2021, a partire dalle ore 21,30. La pellicola è stata prodotta grazie alla sceneggiatura di Monica Zapelli, vincitrice del David di Donatello grazie al film ‘I cento passi’. Monica Zapelli è un’autrice per il cinema che guarda direttamente la cronaca, da ricordare per altri momenti intensi di ottimi lavori per la celluloide come ‘I demoni di San Pietroburgo’, ‘Aspromonte – La terra degli ultimi’ o ‘Rosso come il cielo’, lavorando sempre al fianco di Marco Tullio Giordana regista di ‘Lea’, film voluto e uscito solamente per il piccolo schermo. Giordana è regista anche de ‘I cento passi’, una coppia che nel cinema ha dato tanto, ma che ricordiamo anche per ‘Appuntamento a Liverpool’ con Isabella Ferrari, ‘Quando sei nato non puoi più nasconderti’, con Alessio Boni, ‘Nome di donna’ nel 2018 con Cristiana Capotondi.

Lea, la trama del film: una donna che ama pericolosamente

Lea Garofalo s’innamora di Carlo Cosco, il quale, assieme al fratello della donna, Floriano, appartiene ad una cosca criminale. Il film parla quindi della vita di una donna che ama pericolosamente, perché Lea avrà una figlia da Carlo e nella loro casa spesso si riuniscono i membri della cosca per decidere rapine, crimini, attentati. Siamo in provincia di Crotone e Lea, dopo la nascita della figlia Denise, confessa al fratello di voler lasciare Carlo, di non poter più vivere in quel contesto famigliare di violenza e odio, ma Floriano le impone di non farlo per evitare chiacchiere di paese e ostruzionismo nei confronti della cosca. Tutto avviene però come è naturale che sia: Carlo viene arrestato, Lea decide di vivere altrove, lontano da tutto, prende con sé la figlia Denise e se ne va nella provincia bergamasca. Ma il passato non le concede respiro e dopo alcuni anni un compare di Carlo la avvicina dicendo che il padre vuole rivedere Denise, ora felice e serena, motivo per il quale Lea rifiuta di concedere a Carlo questo incontro. Anche il fratello istiga Lea per concedere di lasciare che Carlo veda Denise, ma la donna si reca alla stazione dei Carabinieri e denuncia il fatto entrando nel programma di protezione testimoni, e la sua vita non sarà più la stessa.

Video, il trailer del film “Lea”

