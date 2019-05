Leandra Russo, figlia di Angelo / Orgogliosa di papà, pubblico e giuria si commuovono

Leandra Russo irrompe a Ballando con le Stelle per danzare insieme a suo padre Angelo Russo. L’aspirante ballerino è a dir poco sorpreso dell’inattesa visita della figlia, ma non ha il tempo di farsi travolgere dalle emozioni perchè devono improvvisare una coreografia insieme a Leandra. Per Angelo Russo, l’incontro con sua figlia Leandra in pista da ballo rappresenta molto probabilmente uno dei momenti più emozionanti di tutta la stagione vissuta a Ballando con le Stelle. Angelo e Leandra si divertono insieme, il pubblico si intenerisce e li omaggia con un applauso alla fine dell’esibizione. Anche i giurati, tutto sommato, sembrano convinti. Cosa ne penseranno gli altri concorrenti?

Leandra Russo, orgogliosa del percorso del padre a Ballando con le Stelle

I complimenti per la nuova coppia Leandra e Angelo Russo si sprecano. La figlia di ‘Catarella’ si scatena in pista da ballo con il padre, che dopo aver vinto le emozioni si impegna per la prova. Le valutazioni sono positive, ma attenzione alla classifica perchè anche le altre coppie hanno macinato punti. Prima di Leandra Russo e suo padre Aneglo, infatti, si sono esibiti Ettore Bassi e i suoi fratelli, conquistando tutta la giuria. E’ una battaglia in pista da ballo, tra divertimento e desiderio di arrivare fino in fondo. Comunque vada Leandra e Angelo Russo non dimenticheranno facilmente l’esperienza condivisa insieme a Ballando con le Stelle.





