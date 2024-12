Siamo alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle 2024; un appuntamento che inevitabilmente attira hype e curiosità per una circostanza parallela alla gara e che potremmo definire il ‘caso’ Guillermo Mariotto. Il giurato del talent condotto da Milly Carlucci è da diversi giorni nel bel mezzo di una bufera mediatica per via di alcuni comportamenti che avrebbero indispettito non solo la produzione ma anche la stessa padrona di casa, e ovviamente i vertici Rai.

Quando mancano poco più di 24 ore alla semifinale del talent è ancora ignota la decisione maturata dai vertici Rai: Guillermo Mariotto espulso da Ballando con le stelle 2024? E’ una delle possibilità, ma non una certezza. Sibilline in tal senso le parole di Milly Carlucci che – come riporta Fanpage – si è espressa sulla questione rimandando la decisione proprio a questi giorni per poi aggiungere sui social: “Guillermo Mariotto dove è finito? Lo scoprirete sabato”.

Per scoprire se Guillermo Mariotto è stato o sarà espulso da Ballando con le stelle 2024 dovremo forse attendere proprio la puntata di domani ma, nel frattempo, rimbombano le parole di Milly Carlucci che non ha fatto segreto di come le ultime condotte del giurato siano finite sotto la lente d’ingrandimento. Non tanto il ‘caso’ delle presunte molestie ai danni di un ballerino del cast – tema dal quale è stato scagionato proprio dalla conduttrice e non solo – ad alimentare le discussioni sarebbe stata la sua assenza improvvisa nel bel mezzo della diretta.

“Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare e capire che fare”. Parlava così Milly Carlucci a proposito della condotta di Guillermo Mariotto ed è certo che tali valutazioni siano già state ponderate: “… C’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico, che va rispettato”, resta dunque da conoscere solo la decisione presa dai vertici Rai con il benestare della conduttrice.