Leandro, chi è il fratello di Anita Olivieri/ Lei: “È tutta la mia vita. La persona migliore del mondo”

Chi è Leandro Olivieri, fratello maggiore di Anita del Grande Fratello 2023

Sorpresa in arrivo per Anita Olivieri al Grande Fratello 2023. La concorrente, nella puntata del 9 ottobre, riceverà il messaggio o addirittura la visita di una persona a lei molto cara che potrebbe essere il fratello Leandro. Il loro è infatti un rapporto fortissimo, come lo dimostrano le parole spese da Anita non solo all’interno della Casa ma anche su alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram.

Leandro Olivieri è il fratello maggiore di Anita e su Instagram descrive così la sua attività: “Giro l’Italia in bici per pulire le spiagge, conoscere e riunire tutte le persone che, come me, vogliono salvare il mondo”. Motivo per il quale è spesso lontano da casa, a volte anche per mesi come la stessa Anita ha raccontato in un post su Instagram.

Anita Olivieri e la toccante dedica per il fratello Leandro: “Posso solo prendere esempio da te”

“Non vedevo mio fratello da 5 mesi, – ha scritto Anita in un post datato 2019 – immagino abbiate sentito cosa succede in Cile, ammetto che il fatto che non ci sarebbe stato alla mia laurea è stato difficile da accettare essendo lui per me un punto di riferimento.” Ha quindi parlato del loro rapporto: “Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole. Sei la persona migliore del mondo, e io posso solo che prendere esempio da te. Già lo sapevo, ma oggi mi hai dimostrato che, distanza, soldi, tempo, non sono niente quando ami una persona. So i sacrifici che hai fatto per venire e li apprezzo così tanto che oggi solo le lacrime potevano parlare per me. Non me lo aspettavo davvero. Ci avevo pensato ma realizzando l’infattibilità della cosa lo avevo accettato. Quando ti ho visto oggi ho capito quanta fortuna ci fosse nella mia vita.”

