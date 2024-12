JUSTINE MATTERA A ‘VERISSIMO’ CON LA SORELLA: DOPO L’INFARTO HA…

Justine Mattera, chi è la showgirl, attrice e conduttrice televisiva e cosa sappiamo della sua carriera e il suo privato? Questo pomeriggio, nel corso della prima delle due puntate di “Verissimo” del fine settimana, uno dei momenti clou del talk show condotto da Silvia Toffanin sarà l’intervista a cuore aperto della 53enne originaria di New York ma oramai da trent’anni adottata, anche artisticamente, dall’Italia e che per la prima volta sarà accompagnata dalla sorella Jessica per, come recita la preview del programma, “parlare del loro difficile percorso di vita”. E se dei problemi di salute avuti da Jessica Mattera diamo conto in un pezzo a parte quest’oggi, qui accendiamo i riflettori sull’eclettica artista naturalizzata italiana e celebre anche per la sua love story con Paolo Limiti.

Prima di accennare a qualcuno dei temi che Justine Mattera toccherà sicuramente nel corso della sua odierna ospitata a “Verissimo”, possiamo raccontare in breve le tappe salenti della sua carriera e ‘la strada’ che l’ha portata dagli States ad avere successo nel Bel Paese. La diretta interessata, come peraltro si evince dal cognome, proviene da una famiglia di origini italiane e una ancora giovane Justine, dopo aver conseguito una laurea presso la Stanford University in California, si era trasferita nel 1994 a Firenze per conseguire una specializzazione: il passo verso il mondo dello spettacolo, dopo aver lavorato come modella e cubista per mantenersi, è breve tanto che viene notata da alcuni produttori che daranno il ‘la’ alla sua carriera prima di cantante e poi come showgirl televisiva, aiutata anche dalla sua grande somiglianza con Mariliyn Monroe.

MATTERA, PREGIUDIZI SU DI LEI: “PRIMA ERO BIONDA E TIMIDA E UN PROF…”

Nel corso degli anni, e anche dopo la scomparsa dell’amato Paolo Limiti, Justine Mattera ha condotto diversi programmi ed è stata protagonista pure in teatro, prima di un periodo buio che ha superato e di cui dà in parte conto nel volume autobiografico “Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?”, pubblicato da Cairo Editore. Come accennato, se della sua vita privata, dei suoi ex e anche di un ritratto della sorella ci occupiamo in alcuni pezzi a parte quest’oggi, qui invece raccontiamo qualcosa del periodo difficile vissuto da una delle protagoniste dell’edizione di quest’anno di “Tale e Quale Show”. Oltre al linfoma di Hodgkin diagnosticato a sua sorella Jessica quando era una bambina (cosa che aveva provocato alla Mattera molti sensi di colpa, certamente immotivati ma legati alla sua ancora giovane età), la 53enne era tornata sui pregiudizi legati al suo essere bionda e alla già citata somiglianza con la divina Marilyn.

“Prima ero bionda e timida: ricordo che a scuola una volta il prof di matematica avanzata, vedendomi entrare, mi disse: ‘Signorina, ha sbagliato corso’. A fine anno, quando era assente, mi mettevo in cattedra al posto suo” aveva raccontato Justine Mattera in una bella intervista concessa a ‘Vanity Fair’ e in cui aveva parlato a 360 gradi non solo dei suoi amori e anche della famiglia, ma pure degli inizi in Italia e di come era riuscita a fare breccia nel mondo dello spettacolo. “Qualcosa in comune con la Monroe? Penso di sì. Come lei, anche io sono molto sensibile. Era onesta, dotata di un sex appeal misto a innocenza, era spontanea, aveva la battuta pronta, credevano fosse un’oca e invece molto intelligente” aveva ammesso candidamente la diretta interessata, mettendo però in chiaro la principale differenza tra lei e l’attrice americana. “Però lei era molto sola e in questo siamo diverse: ho la mia famiglia, tanti amici (…) Ammetto di essere diventata una tipica madre italiana ansiosa”.