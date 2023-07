Leandro De Niro Rodriguez, morto il nipote di Robert De Niro/ Chi è: attore emergente e…

Robert De Niro, è morto il nipote Leandro Rodriguez: lutto per la famiglia dell’attore

Un improvviso lutto ha colpito la famiglia di Robert De Niro. All’età di 19 anno è morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote dell’attore. Ad annunciare la triste notizia è la mamma del ragazzo, Drena De Niro, adottata dal divo del cinema nel 1976 durante il suo matrimonio con l’ex moglie Diahnne Abbott. La notizia è arrivata con un lungo messaggio sul profilo Instagram, dove con parole strazianti è stata annunciata la morte del ragazzo.

“Il mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te“, ha scritto in ricordo del giovane Leandro. Il messaggio prosegue così: “Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua madre. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l’amore potesse salvarti. Mi dispiace tanto piccolo mio, mi dispiace tanto. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo“.

Leandro De Niro Rodriguez: la passione per il cinema ereditata dalla famiglia

Un messaggio di grande dolore e profonda tristezza per Drena e per tutta la famiglia di Robert De Niro, colpita da questo improvviso lutto. Al momento non sono chiare le dinamiche né la causa della morte, né sono arrivate al momento comunicazioni o messaggi ufficiali da parte dell’attore. Anche Leandro De Niro Rodriguez era un grande estimatore del mondo del cinema e dei set e ha ereditato questa passione dalla sua famiglia.

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, era un attore emergente e assieme alla madre è comparso nel film di successo del 2018 A star is born, con Lady Gaga e Bradley Cooper. Inoltre, ha avuto una parte anche nel film The Collection nel 2005 e in Cabaret Maxime nel 2018.

