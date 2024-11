Lecce, una denuncia choc sul tavolo della Procura da parte di una 14enne che avrebbe raccontato di essere stata violentata dal fidanzato 23enne e da un amico del giovane. Il primo sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale di gruppo, riporta Ansa, reato contestato in concorso al presunto complice ancora da identificare.

San Patrignano cos'è, storia della comunità di Vincenzo Muccioli/ Dal 1978, migliaia di persone accolte...

Il presunto stupro sarebbe avvenuto nel 2023 e sarebbe venuto a galla dopo alcuni atti di autolesionismo della minorenne che, dopo alcuni mesi, si sarebbe confidata con un altro ragazzo per poi decidere di parlarne con i Servizi sociali. È da qui che sarebbe scattata l’inchiesta.

Lecce, la ricostruzione della presunta violenza sessuale di gruppo su una 14enne

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, la 14enne avrebbe confermato agli investigatori di aver subito uno stupro dall’allora fidanzato, un 23enne attualmente indagato in concorso con un soggetto non ancora identificato.

Orfani italiani inviati negli USA/ Così Vaticano strappò 3mila bambini dalle braccia delle madri: l'inchiesta

Quest’ultimo sarebbe il suo presunto complice, un amico con cui avrebbe abusato dell’allora fidanzatina dopo averla ricattata minacciandola di lasciarla se non avesse assecondato le sue richieste. La versione della 14enne sarebbe stata cristallizzata in sede di incidente probatorio davanti al gip del Tribunale di Lecce e le indagini condotte dai Carabinieri proseguono per individuare il secondo giovane coinvolto.