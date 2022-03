Lecco, mamma scomparsa con la figlia di 9 anni/ “Temeva che gliela portassero via”

Sono ore di angoscia ad Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, per la scomparsa di una mamma con la figlia di 9 anni. Si tratta di una fuga che molto probabilmente la donna programma da tempo, visto che aveva disdetto il contratto di affitto e le utenze prima di sparire nel nulla con la bambina. Inoltre, è stata messa in atto proprio prima dell’incontro con il giudice del Tribunale dei minori, che avrebbe dovuto decidere a chi affidare la bambina. La scomparsa è avvenuta una decina di giorni fa, c’è quindi grande apprensione nella Brianza lecchese per la orte di Annalisa, 39 anni, e la figlia Cora.

Si teme, infatti, che possa essere accaduto qualcosa di terribile, visto che di loro sembra essersi persa ogni traccia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna stava attraversando un periodo difficile, infatti la bambina era seguita dai servizi sociali. A lanciare l’allarme per la loro scomparsa è stato il padre, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove risiede e dove la donna viveva fino al 2018.

IL SINDACO “CI SIAMO ALLERTATI QUANDO…”

Sulla vicenda della scomparsa di mamma e figlia è intervenuto il sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, il quale ha evidenziato come tutta la comunità sia preoccupata. “La bimba frequenta la quarta elementare in paese e quando per giorni non si è presentata in classe ci siamo subito allertati. Ma ormai era già tardi: lei e la mamma erano già andate via“. Il sindaco si è anche espresso sul possibile motivo per il quale la donna sarebbe fuggita con la figlia: “Probabilmente Annalisa, che prestava anche la sua opera come volontaria, temeva che le portassero via la bambina, ma in questo modo sta solo peggiorando la situazione. Vorrei dirle di tornare a casa, a tutto c’è una soluzione“.

Infanto, la Prefettura di Lecco ha lanciato un appello diramando foto e identikit di mamma e figlia. Annalisa è alta un metro e 75 centimetri, ha capelli castani e occhi azzurri, corporatura esile e il tatuaggio di un serpente sull’anulare sinistro. Invece la bambina ha capelli castani lunghi, carnagione e occhi chiari, alta circa un metro e 35 centimetri, 35 chili. Dunque, la richiesta è di contattare i carabinieri se si hanno elementi utili per le ricerche.











