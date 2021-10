Lega, consiglieri eletti Roma 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

NOMI CONSIGLIERI ELETTI LEGA ALLE ELEZIONI ROMA 2021

Cresce la Lega a Roma, ma non è il partito che traina la coalizione di centrodestra alle Elezioni Comunali 2021. Se Fratelli d’Italia vola, lo stesso non si può dire per il partito di Matteo Salvini, che al momento risulta aver raccolto 59.764 voti e quindi è al 5,93% con lo spoglio ancora in corso. Si tratta di un risultato migliore rispetto al 2,70% raccolto nel 2016 per 32.175 voti con Noi con Salvini, ma è evidente che ci si aspettasse di più dal partito che stando ai sondaggi può guidare il Paese. Sarà allora interessante valutare come ciò inciderà poi nel discorso seggi e quindi consiglieri eletti, perché bisognerà valutare le preferenze raccolte dai candidati.

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI ROMA 2021

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Roma 2021, la situazione vede la sfida tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi, il candidato Pd Roberto Gualtieri, Carlo Calenda di Azione ed Enrico Michetti per il centrodestra, dove c’è una sfida interna per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale della Capitale. La Lega di Matteo Salvini appoggia Michetti in queste elezioni comunali Roma 2021.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri della Lega a Roma alle elezioni comunali 2021, che vede come capolista Simonetta Matone. Gli altri candidati del partito di Matteo Salvini sono: Davide Bordoni, Maurizio Politi, Simona Baldassarre, Sara De Angelis, Barbara Saltamartini, Dario Rossin, Fabrizio Santori, Flavia Anelli, Beatrice Romani, Eleonora Battesini, Valentina Bertocci, Flavia Cerquoni, Concetta Cinque, Dario Cocco, Riccardo Corsetto, Raffaele Cresta, Irene De Nipoti, Angela De Roccis, Enrico Fabbro, Marco Fedele, Manlio Felici, Mario Ferri, Stefano Fortunato, Daniela Gasperini, Edorado Granai, Giovanna Greco, Emanuele Latagliata, Antonietta Lazzarulo, Angela Leonardi, Carmen Lo Russo, Catia Maietta, Mauro Mainardi, Maurizio Mancini, Giuseppa Mangio’ detta Mangio, Michel Emi Maritato, Federica Mattei, Massimo Mattia, Barbara Nobili, Elisa Padovani

Fernando Potasso, Maurizio Raponi, Sandro Sassoli, Alberta Sestito, Martin Stein,, Teresa Torre, Angelo Valeriani, Luigi Zaccaria.

ELETTI E PREFERENZE LEGA ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Roma 2021, torniamo al 2016, quando vinse al ballottaggio Virginia Raggi con il 67,15% contro l’altro candidato sindaco Roberto Giachetti che invece ottenne il 32,85%. La Lega, con la lista Noi Con Salvini, appoggiava l’attuale presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che arrivò terza con il 20,62%. Il partito di Salvini, ancora debole nella Capitale rispetto al 2021, non ottenne nessun seggio.



