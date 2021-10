Lega, consiglieri eletti Torino 2021/ Risultati Comunali e preferenze: Maccanti prima

RISULTATI COMUNALI TORINO 2021: PREFERENZE LEGA

Con i risultati delle Elezioni Comunali 2021 che vedono Torino al ballottaggio tra Centrodestra (Paolo Da Milano) e Centrosinistra (Stefano Russo), la situazione per gli eletti consiglieri è ovviamente “congelata” per due settimane: dopo il voto del 17-18 ottobre si potrà infatti capire chi avrà la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale e, di conseguenza, quali saranno gli effettivi eletti per ogni partito.

Eletti Ravenna 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

Nel frattempo, scrutinate tutte le 919 sezioni, sono già disponibili i dati sulle preferenze della Lega che al “fil dil lana” perde la sfida interna al Centrodestra con FdI (9,84% contro il 10,47% del partito di Giorgia Meloni). È Elena Maccanti a conquistare il maggior numero di preferenze alle Amministrative torinesi nelle file del Carroccio: 1.189 voti, contro i 1.173 di Fabrizio Ricca. Al terzo posto, Giuseppe Catizone con 886 voti, davanti ad Eugenio Antonio Bravo (491), Chiara Bostrico (383), Francesca Parlacino (369), Maria Elena Rovere (339), Fabrizio Borasio (291), Luigi Minutello (264), Giulia Licata (256), Gianluca Noccetti (254) e Alessandro Cusanno (253). Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati della Lega alle Elezioni Comunali di Torino. (a cura di Niccolò Magnani)

M5s, consiglieri eletti Torino 2021/ Risultati Elezioni, nomi preferenze: Russi primo

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA A TORINO

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Torino 2021, la situazione della Lega in appoggio al candidato sindaco Paolo Damilano è legata alla competizione interna al Centrodestra per chi ottiene più voti. Secondo gli ultimi sondaggi politici pre-blackout, il Carroccio dovrebbe essere il partito più votato della coalizione, quindi quello con più consiglieri eletti…

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri della Lega a Torino: Ricca Fabrizio, Maccanti Elena, Casolati Marzia, Parlacino Francesca, Avino Dina, Borasio Fabrizio, Bosticco Chiara, Broglio Claudio, Catizone Giuseppe, Cermignani detto Roberto Roberto, Cusanno Alessandro, Gedda Gabriella Maria Rosanna, Gravagno Alberto, Lavista Cristiano, Licata Giulia, Minutello Luigi, Salti Tiziana, Tartaglino Pietro, Torchia Sandro, Battaglia Antonio, Beccalli Sabrina Franca Eliana,Beccaria detto Mecu Domenico, Bongi Marco, Bravo Eugenio Antonio, Cerutti Elisa, Ciccorelli Krizia, Di Benedetto Rosa Cristina Giuseppina, Fiore Giorgio, Giacosa Simone, Guarini Stefano, Marchetti Mario, Martini Arturo, Noccetti detto Nocetti Gianluca, Pettinato Franco, Pino detto Davide Domenico, Rossi Stefano, Rovere Maria Elena, Tavaglione Carmen, Zaza Carmela, Zoccali Emanuela.

LEGA ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze consiglieri: Di Benedetto top

ELETTI E PREFERENZE LEGA ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere gli eletti della Lega a queste elezioni comunali di Torino, non possiamo non notare qualche nome di spicco nell’elenco dei consiglieri candidati. Il capolista è Fabrizio Ricca, assessore alla Sicurezza del Piemonte guidato da Alberto Cirio, ma non mancano anche alcuni volti noti della politica piemontese. Pensiamo ai due candidati, “primi esclusi”, che ottennero più voti alle elezioni del 2016: parliamo di Francesca Parlacino e Chiara Bosticco.

Alle elezioni comunali di Torino del 2016 la Lega non ottenne un buon risultato: appena il 5,77% per un totale di oltre 20 mila voti. Una percentuale che consentì comunque al Carroccio, schierato al fianco del candidato sindaco Alberto Morano, di schierare un consigliere in Consiglio comunale: parliamo del già citato Fabrizio Ricca, eletto con 1.029 preferenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA