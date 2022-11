LEGGE DI BILANCIO 2023/ Le promesse mantenute e i nodi ancora da sciogliere

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema della nuova Legge di bilancio 2023 che sarà inviata alle Camere per il percorso di esame e l’approvazione entro la fine dell’anno in corso. Nei prossimi giorni verrà affinato il testo e la lettura finale consentirà di valutare in modo approfondito i dettagli dei singoli provvedimenti.

Il saldo finale della manovra conferma la cifra dei 32 miliardi anticipata in precedenza, e prevede un parziale incremento del deficit, dal 3,9% sul Pil stimato dal precedente Governo al 4,5% in relazione al peggioramento delle stime relative alla crescita economica per il prossimo anno. Un saldo negativo, ma che consente di mantenere la rotta della riduzione del debito in rapporto al Pil richiesta dalle Istituzioni europee.

Come sottolineato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’impianto della manovra rimane condizionato dalla priorità di dare seguito ai provvedimenti per il contenimento dell’impatto dei prezzi dell’energia a sostegno delle imprese e delle famiglie, che impegnano i due terzi delle risorse aggiuntive (21 miliardi). Una priorità che ha comportato in parallelo un radicale ridimensionamento delle aspettative suscitate nel corso della campagna elettorale da parte della coalizione di centrodestra.

Quanto è avvenuto nel Regno Unito nei mesi recenti, con le ripercussioni negative sui mercati finanziari della proposta di ridurre le tasse, che ha comportato le dimissioni del Primo ministro e un ribaltamento delle politiche economiche nella direzione di un aumento della pressione fiscale, ha consigliato di adottare comportamenti più ragionevoli all’interno della coalizione che sostiene il nuovo Esecutivo e agevolato l’opera della presidente del Consiglio e del ministro dell’Economia Giorgetti nella predisposizione della proposta finale. Sottolineare la sostanziale continuità dei provvedimenti rispetto a quelli promossi per le medesime finalità dal Governo Draghi non deve far sottovalutare la portata delle scelte contenute nella proposta di Legge di bilancio.

Lo scenario economico, e di riflesso le risorse pubbliche disponibili, è drasticamente cambiato. I precedenti decreti aiuti hanno mobilitato nel corso del 2022 circa 62 miliardi di euro derivanti per la gran parte dall’aumento delle entrate fiscali legate al maggior tasso di crescita e all’aumento dei prezzi. Per il prosieguo degli aiuti alle imprese e alle famiglie viene un ulteriore volume di risorse pari a un terzo di quelle già impegnate, nel contesto di una crescita del Pil che nella migliore delle previsioni sarà inferiore di circa tre punti rispetto al 2022 e con il vincolo di dover rivalutare le pensioni in relazione al tasso di inflazione registrato nel corso dell’anno e degli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi dei pubblici dipendenti.

La tenuta dei macro obiettivi contenuti nella nuova Legge di bilancio dipende dalla riduzione dei costi dell’energia importata, già parzialmente in atto, e da un tasso di crescita economica che si mantiene positivo. Condizioni tutt’altro che scontate nelle previsioni dei principali osservatori economici internazionali.

Nel merito, in attesa del testo finale della Legge di bilancio, il complesso dei sostegni per il contenimento dei costi energetici ricalca le tipologie dei precedenti decreti aiuti: la riduzione delle accise, dell’Iva sui carburanti e degli oneri di sistema per le tariffe; la concessione di crediti d’imposta alle imprese e dei bonus alle famiglie con redditi bassi per far fronte agli aumenti delle bollette. Con interventi rimodulati rivolti ad allargare la platea delle famiglie beneficiarie (elevando la soglia Isee da 12 mila a 15 mila euro per per ottenere il contributo) e aumentando del 5% il valore dei precedenti crediti di imposta a favore delle imprese. Provvedimenti destinati a garantire il prosieguo degli aiuti per i primi tre mesi del prossimo anno.

Nel segno della continuità muoverebbero anche gli interventi rivolti alla proroga per tutto il 2023: della riduzione del 2% dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti fino ai 35 mila euro, che diventa del 3% per la quota dei salari inferiori a 20 mila euro; la proroga delle anticipazioni dell’età pensionabile previste da Opzione donna e dall’Ape social (lavori usuranti e anziani disoccupati in prossimità dell’età di pensionamento).

La possibilità di anticipare l’eta di pensione con la Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) in scadenza a fine anno verrebbe sostituita, limitatamente per il 2023 dalla Quota 103 (62 anni di età con 41 anni di contributi) in attesa di una riforma organica per la materia dei pensionamenti anticipati.

I margini limitati per gli ulteriori interventi hanno reso complicata la ricerca di un compromesso su alcune misure bandiera della campagna elettorale rivolto a ridimensionare l’impatto sulla spesa pubblica: l’estensione della flat tax per i lavoratori autonomi da 65 mila a 85 mila euro annui, l’incremento della quota aggiuntiva per l’assegno unico per le famiglie numerose da 100 a 200 euro, per quelle con 4 o più figli a carico o con due gemelli fino all’età di tre anni. Una sintesi che ha comportato l’accantonamento di una serie di proposte che erano circolate nei giorni recenti, ma che potrebbero essere riprese nel corso dell’esame parlamentare (come la flat tax incrementale per i redditi da lavoro dipendente).

Nelle misure adottate in tema di fisco vengono ridimensionati i propositi di estendere la cosiddetta pace fiscale, ovvero i saldi e stralcio e le rottamazioni per una parte sostanziosa dei crediti vantati dall’erario verso circa 19 milioni di cittadini con la rinuncia totale o parziale degli interessi e delle sanzioni, e l’eventuale sconto e rateizzazione dei pagamenti delle imposte dovute. Per il duplice intento di ridurre drasticamente il carico di incombenze per l’Agenzia delle Entrate, per il recupero di crediti ritenuti per la gran parte inesigibili o di difficile recupero, e di reperire risorse per finanziare la nuova Legge di bilancio. Un obiettivo del tutto illusorio dato che la rinuncia alla quota delle imposte comporta una copertura di spesa per il momento non disponibile. La proposta di legge limita l’intervento alla cancellazione dei debiti fino a mille euro, che comportano costi di recupero superiori agli importi richiesti, e alla riduzione della quota degli interessi e delle sanzioni per il pagamento rateizzato per i crediti fino a 3.000 euro.

Condivisibile o meno, il complesso delle misure adottate sul tema del fisco, unitamente alla decisione di autorizzare l’utilizzo del contante per l’acquisto di prodotti e servizi fino a 5 mila euro, rappresentano un cambio di rotta radicale rispetto al percorso di razionalizzazione del sistema fiscale previsto nella legge delega approvata dal Governo Draghi ma non recepita dalle Camere per via dello scioglimento anticipato. Il ritorno alla promozione di provvedimenti spot finalizzati a rispondere alle esigenze delle specifiche categorie comporta conseguenze sull’erosione della base fiscale imponibile a discapito della platea dei redditi medio alti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si fanno carico del 60% delle imposte sulle persone fisiche e del finanziamento delle prestazioni sociali. Prestazioni che vengono a loro impedite dalla paradossale introduzione delle soglie di reddito Isee che limitano l’accesso a una parte significativa delle prestazioni pubbliche ordinarie e straordinarie.

La riforma del Reddito di cittadinanza fortemente desiderata per disincentivare i comportamenti passivi nella ricerca di lavoro da parte dei beneficiari e di risparmiare una quota delle risorse finanziarie ,si è rivelata più problematica del previsto per via dell’oggettiva impossibilità di cambiare le regole in corso d’opera per gli attuali percettori del Rdc, e di una relativa improvvisazione delle proposte mirate a ridurre i sussidi per le persone in età di lavoro in condizione di essere inserite nel mercato del lavoro che rappresentano una parte marginale dei beneficiari. La sintesi finale sembra offrire delle risposte condivisibili per rendere più efficaci i meccanismi di controllo e le politiche attive del lavoro, ma non riscontra l’esigenza di aumentare l’efficacia della misura per il fine di contrastare la povertà frutto di criteri distorti di selezione dei beneficiari e di calcolo degli importi.

Con l’invio al Parlamento del testo finale approvato inizia il percorso di esame da parte delle Camere. In relazione agli impegni assunti all’interno della coalizione di centrodestra, questo percorso non dovrebbe comportare modifiche sul saldo generale della manovra, ma sui singoli capitoli dovrà fare i conti con le aspettative disattese dei singoli partiti e delle inevitabili pressioni degli interessi delle economici delle varie categorie.

Molti dei problemi aperti, anche per l’oggettiva complessità dei temi trattati e dei provvedimenti da adottare, vengono di fatto rinviati al prossimo anno che si preannuncia alquanto complicato per l’evoluzione dell’economia, degli scenari geopolitici e per le conseguenze che deriveranno dalla definizione delle regole del nuovo Patto di stabilità europeo.

