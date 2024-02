“Lei non è Giulio Coniglio”/ L’odissea di Nicoletta Costa: “Non mi lasciano ritirare un pacco in posta”

La famosa illustratrice triestina Nicoletta Costa, che ha dato ‘vita’ al personaggio di libri e cartoni per bambini Giulio Coniglio, ha recentemente attraversato una disavventura, che ha raccontato sui suoi profili social. Aveva, infatti, ricevuto un pacco di disegni fatti da alcuni bambini, come spesso accade, ma l’ufficio delle Poste le avrebbe rimbalzato la richiesta perché il destinatario era proprio il famoso personaggio. Fortunatamente, grazie anche all’appello che ha fatto sui social per riavere indietro il suo preziosissimo pacco, Nicoletta Costa è riuscita a dimostrare di essere, per così dire, Giulio Coniglio. Nessun rancore, tuttavia, e per ricordare l’occasione ha anche deciso di creare dei francobolli non ufficiali con protagonista il suo amatissimo coniglietto.

Nicoletta Costa: “Aiutatemi a ritirare il pacco per Giulio Coniglio”

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma l’appello di Nicoletta Costa per ritirare il pacco indirizzato a Giulio Coniglio, ha fatto comunque rapidamente il giro del web. “Ho ricevuto una raccomandata da una scuola”, racconta nel post, “di una busta con preziosi disegni dei bambini, indirizzata a Giulio Coniglio, come sempre con il mio indirizzo. Sono andata alla Posta per ritirarla e ho avuto una brutta sorpresa”.

“Non mi danno la raccomandata”, prosegue disperata Nicoletta Costa, “perché io non sono Giulio Coniglio“. Al Piccolo la disegnatrice ha anche raccontato di essersi “presentata alle Poste con il peluche in mano, e anche con il libro, per mostrare il collegamento con il personaggio che io ho creato”, non solo, perché avrebbe anche creato “un documento di identità e un codice fiscale” per il suo personaggio, “ma a nulla è servito”. Le Poste, comunque, ricevute le numerose segnalazioni sulla disavventura di Nicoletta Costa hanno precisato di aver “agito nel rispetto della procedura prevista“, sottolineando, comunque, che il pacco per Giulio Coniglio poteva essere ritirato. Peraltro, per la disegnatrice non è neppure la prima volta che capita, e l’importante è che il suo preziosissimo pacco di disegni da parte dei suoi piccoli fan sia stato portato in salvo.











