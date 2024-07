Due sono le scosse di terremoto principali che si sono registrate oggi in Italia, entrambe superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ma inferiori al 3. Inoltre, tutte e due sono state segnalate in mare, lontano dalla terraferma, e nei mari del sud. Partiamo dalla scossa di terremoto più forte, se così possiamo dire, di oggi, quella che è avvenuta lungo la Costa siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, localizzato poco prima delle 2:00 di ieri, precisamente alle ore 1:49 di notte.

L’evento tellurico è avvenuto a pochi chilometri di distanza dalla zona dello Stretto, quella striscia di mare che separa la costa calabrese da quella siciliana, a 24 chilometri e a 36 da Reggio Calabria. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata invece nel mar Tirreno Meridionale, sempre in mare aperto, alle ore 1:23 di notte. In questo caso l’evento tellurico è stato leggermente inferiore rispetto al precedente, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre fra Sicilia e Calabria a 40 chilometri da Messina e a 51 da Reggio Calabria.

TERREMOTO OGGI E SCOSSE DI IERI: CRETA E CAMPI FLEGREI

Fra le scosse di terremoto non di oggi ma avvenute ieri, che non vi avevamo ancora riportato, vi segnaliamo anche quella registrata sull’isola di Creta, in Grecia, alle ore 18:02 italiane, un sisma che è stato piuttosto forte, avendo avuto una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter.

Fortunatamente non si sono verificate conseguenze e danni a persone o cose, e lo stesso è avvenuto ieri ai Campi Flegrei, dove la paura è stata altissima a seguito di una scossa di magnitudo di 4.0 che è stato avvertito in maniera indistinta dai residenti, persino fino a Napoli e Ischia, chiaro indizio di quanto l’evento sia stato particolarmente “movimentato”. I Campi Flegrei hanno tremato ieri con diverse scosse, fra cui anche una di 2.1 alle 16:15 poco dopo quella principale.