Lei vuole gettarsi nel vuoto: lui prova a salvarla/ Coppia cade, muoiono entrambi

Drammatica fine per una giovane coppia di 20 e 24 anni, morta nella notte di venerdì scorso a Lleida, in Spagna, cadendo da un balcone di un appartamento in viale Rovira Roure. I corpi dei due ragazzi sono stati trovati senza vita dopo un volo di diversi metri. Per entrambi, purtroppo, non c’era più altro da fare. A ricostruire l’accaduto, come riferisce Fanpage.it, sono state le autorità catalane che attualmente indagano su cosa sia davvero successo. Stando a quanto riferito da La Vanguardia, i due ragazzi – lui di 20 anni e di nazionalità colombiana, lei di 24 anni originaria dell’Ecuador -, entrambi residenti nella cittadina catalana, sarebbero precipitati dall’edificio nel quale vivevano anche se al momento non sono state del tutto chiarite le dinamiche della tragedia. Sul caso sono in corso le indagini dei Mossos d’Esquadra che hanno accertato che le due vittime avevano una relazione sentimentale. Il dramma si sarebbe verificato intorno alle 3.00 dello scorso venerdì, poco prima dell’alba.

LEI VUOLE GETTARSI NEL VUOTO: LUI PROVA A SALVARLA, MORTI ENTRABI

Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe esclusa la pista dell’omicidio. Tuttavia, spiega Fanpage.it, è possibile che la coppia morta dopo essere precipitata dal balcone dell’appartamento in cui viveva avesse avuto una animata discussione o che uno dei due stesse attraversando un brutto periodo. Tra le ipotesi al vaglio e tra le più battute c’è quella secondo la quale uno dei due avesse tentato il suicidio buttandosi nel vuoto e che il partner abbia cercato di impedirlo, finendo però per cadere entrambi in modo fatale. La vicenda, nella sua drammaticità, appare al momento tutt’altro che chiara ma sembra sempre più certo che il tentativo di uno dei due di evitare il triste e drammatico gesto sia stato vano. Una volta giunti sul posto, infatti, i soccorritori non hanno potuto fare altro che confermare il decesso di entrambi. A quanto pare, dopo essere precipitati sarebbero morti sul colpo senza quindi poter avere scampo. Saranno le indagini a chiarire cosa sia realmente accaduto.



