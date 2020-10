Lele Mora “Con Eva Grimaldi molti rapporti completi”/ “Ci fu una vera storia fra noi”

Lele Mora torna a parlare della sua storia, o presunta tale, con la bell’attrice Eva Grimaldi. L’ex agente dei vip lo ha fatto in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, in cui ha spiegato: “Eva Grimaldi e Gabriel Garko si sono voluti molto bene ma non hanno avuto un rapporto completo, Eva però ha avuto tanti rapporti completi con me”. Lele Mora aveva già sganciato la bomba durante la puntata di Live – Non è la D’Urso di due settimane fa, e in quell’occasione aveva appunto svelato di avere avuto una storia con la bella Grimaldi, attualmente sposata con Imma Battaglia dopo aver cambiato orientamento sessuale. “Io ed Eva Grimaldi abbiamo avuto una storia”, aveva raccontato l’ex agente in studio dalla D’Urso, facendo cascare dal pero i presenti, a cominciare proprio dalla Battaglia, attivista Lgbt, anch’essa ospite dello show.

LELE MORA: “EVA GRIMALDI? IMMA HA DETTO CHE NON SAPEVA MA…”

“Abbiamo avuto una vera storia – ha ribadito Lele Mora a Libero in una recente chiacchierata – magari non d’amore, ma siamo stati insieme per un annetto. Imma ha detto che non ne sapeva niente, ma è così”. Eva Grimaldi continua ad essere la protagonista del gossip in queste ultime settimane, visto che, oltre allo scoop di Lele Mora, ha dovuto chiarire il suo rapporto con Gabriel Garko dopo che quest’ultimo aveva fatto outing in diretta televisiva, spiegando di essere gay: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – aveva spiegato l’attrice ai microfoni del settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini – non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. Poi, sempre riferendosi all’amico fraterno, aveva aggiunto: “I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA