Gariel Garko e Eva Grimaldi, storia d’amore/ “Creata a tavolino, ma ci siamo amati”

Gabriel Garko e Eva Grimaldi, la loro storia d’amore tra i temi della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 17 ottobre 2020 su Canale 5. Dopo il coming out dell’attore sex symbol rivelato prima al Grande Fratello Vip 2020 e poi raccontato a Verissimo, tocca alla ex fidanzata Eva Grimaldi raccontare come sono andate davvero le cose fra di loro. Il loro è stato amore come hanno sottolineato entrambi gli attori, anche se Garko proprio a Verissimo ha aggiunto “ci siamo amati anche se non c’è stato il sesso”. In realtà molto tempo prima del coming out di Garko, l’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù parlando così della fine della storia d’amore con l’attore: “per me è stata dura all’inizio accettare che non saremmo più stati insieme, non lo nego. Progettavamo un matrimonio e poi, di punto in bianco, lui ha fatto le valigie e se ne è andato”. In particolare la Grimaldi sottolineava che, a spingerli a mettere la parola fine al loro amore, era stato il desiderio di avere un figlio. “Non voleva un figlio, non voleva legami, mentre io un bambino lo desideravo eccome. Tuttavia, come biasimarlo. Era così giovane, mentre io ero nell’età giusta per sistemarmi” – disse l’attrice che ha sempre visto in Gabriel il padre ideale di suo figlio.

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: “tra noi non c’è mai stato sesso”

Oggi Gabriel Garko ed Eva Grimaldi anche se non sono più una coppia, sono grandi amici e complici come hanno raccontato entrambi: “non possiamo fare a meno l’uno dell’altra. Se lui ha bisogno, io ci sono; se io ho bisogno, lui c’è”. A distanza di anni da quella intervista e dopo il coming out di Gabriel Garko, finalmente la ex coppia ha potuto raccontare tutta la verità su una storia d’amore costruita a tavolino. A rivelarlo è stata l’attrice che dalle pagine del settimane Chi ha detto: “la nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa – ha spiegato Eva sulle pagine del settimanale Chi -. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. Anche lo stesso Gabriel Garko a Verissimo parlano della sua relazione con la Grimaldi ha precisato: “io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia a tutti gli effetti, mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale”.



