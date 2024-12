Lele Spedicato, chi è il chitarrista dei Negramaro e la malattia

A dare forza e musicalità alla band dei Negramaro ci pensa Lele Spedicato, chitarrista della band e amico di Giuliano Sangiorgi che qualche anno fa si è ritrovato a fare i conti con una pagina molto complicata della sua vita. Lele Spedicato è stato infatti colpito da un ictus, esperienza che lo ha portato in coma, come raccontato nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo al fianco della moglie Clio Evans: “Quella mattina mi sono svegliato con un gran mal di testa, ho capito subito che non fosse un mal di testa come le altre volte. Sono uscito in giardino, ho chiesto un bicchiere d’acqua, poi non ho più ricordi, mi sono risvegliato in ospedale”.

Soffermandosi sui dettagli e l’esperienza drammatica del coma, Lele Spedicato si è lasciato andare a delle confessioni davvero inaspettate: “Ho vissuto in un’altra dimensione dove ho incontrato mia nonna e il papà di Giuliano Sangiorgi. Loro due mi hanno detto in sintesi che non c’era posto per me in quella dimensione e mi hanno cacciato via” ha raccontato da Silvia Toffanin tornando sulla drammatica esperienza vissuta.

Lele Spedicato e l’ictus che lo ha colpito: “Esperienza forte che sento ancora”

Nonostante dopo il percorso di riabilitazione Lele Spedicato sia tornato alla sua vita di tutti i giorni, la sua esistenza resterà sempre segnata da quel drammatico impatto con l’ictus che lo ha colpito sei anni fa, un dramma a tutti gli effetti che ha segnato per sempre il chitarrista dei Negramaro: “E’ stata un’esperienza forte che sento ancora, non un sogno ma qualcosa di reale”.

A parlare nel corso dell’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo è stata anche la moglie di Lele Spedicato, Clio Evans, che si è così espressa riguardo ai terribili mesi affrontati: “E’ stato uno shock per me, cercavo di rimanere calma, ero incinta di otto mesi”.

