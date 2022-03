Leo, fidanzato di Giovanni Scialpi: 60enne banchiere/ “Tra noi un colpo di fulmine”

CHI È LEO, FIDANZATO DI SCIALPI?

Leo è il fidanzato di Giovanni Scialpi, noto artista italiano, sulla cresta dell’onda in particolare durante gli anni ’80 e ’90. Recentemente, dopo la storia finita con Roberto Blasi, il cantante originario di Parma ha appunto conosciuto Leo, dirigente di banca 60enne che alle spalle un matrimonio con una donna da cui ha avuto due figlie, una di 28 anni e l’altra di 30 anni. “Leo è un uomo maturo, è una persona alla quale ho dato fiducia così come l’avevo data, in passato, a Roberto. Ma rispetto a lui, Leo mi assomiglia di più”, aveva raccontato Scialpi parlando con il settimanale Spy.

L’occasione era stata propizia anche per parlare della rottura da Blasi: “Ci sono dei problemi tra me e lui. Quel che posso dire è che Leo sono cinque anni che ha divorziato da sua moglie e hanno trovato un buon compromesso. Mi ha consigliato di fare altrettanto, di uscire con tranquillità dalla mia storia, ma di trovare una soluzione e di compiere questo passo, di non lasciare strascichi con il passato. Lui ha attraversato queste emozioni e le conosce”.

LEO, FIDANZATO GIOVANNI SCIALPI: IL MESSAGGIO TOCCANTE A VERISSIMO

Leo, il cui cognome non è noto, ha origini americane, ed è già nonno di un nipote di una bimba di un anno e mezzo. Quello con Scialpi è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come spiegato dallo stesso Giovanni, che sembra finalmente aver ritrovato la felicità. A conferma di un amore che va a gonfie vele, il videomessaggio che Leo ha inviato a Scialpi a inizio mese, durante un’ospitata dell’artista a Verissimo: “Come stai? Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti quattro anni fa e da allora sono cambiate tante cose. Il Covid con le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare, tra salute e tutto il resto. Ma una cosa è chiara, tu mi ami e io ti amo. Non vedo l’ora di essere con te nello stesso posto, in modo da poter stare uno accanto all’altro. Farsi le coccole al telefono non è la stessa cosa. Ti amo”. Scialpi, in quell’occasione, era apparso visibilmente emozionato.

