Leo Gassman “Sono fidanzato? Il mistero…”/ “Mio nonno Vittorio l’ho conosciuto..”

Il ruolo di Aurora Ramazzotti è quella di inviata di Ogni Mattina e oggi ha raggiunto un “altro figlio di..”, una star sui social ovvero Leo Gassman. Il vincitore di Sanremo giovani a inizi 2020, si sta preparando per scrivere il suo nuovo disco e per farlo ha affittato una casa in campagna, a pochi passi dal mare, per trovare la sua tranquillità, l’unica che gli permette di scrivere. Lui stesso nella trasmissione di Adriana Volpe chiede: “Io scrivo quando sono molto rilassato, per dirti il disco lo scorso anno l’ho scritto in tenda girando l’Europa, oppure quando sono emozionato.. se qualcuno mi racconta una storia e mi emoziono magari ci scrivo una canzone”. Riguardo alla sua partecipazione alla kermesse e alla reazione del padre confida ad Aurora Ramazzotti: “Il giorno della finale avevo spento il telefono dalla mattina, non ho sentito nessuno, quando l’ho riacceso ho visto questo video e mi ha colpito molto”.

LEO GASSMAN TRA VITTORIO E ALESSANDRO…

Leo Gassman ha avuto modo di parlare anche del padre e del nonno raccontando del suo rapporto con l’arte ma anche con il nonno che è morto quando lui era davvero molto piccolo: “La musica l’ho sempre vissuta a modo mio, i miei genitori mi hanno lasciato libero di seguire il mio percorso ma senza mai lasciare gli studi. Sono cresciuto sui palchi, andavo spesso a teatro con mio padre e sono cresciuto in mezzo agli artisti, comunque è inevitabile che questo sangue scorra dentro di te”. E su Vittorio Gassman rivela: “Ricordi da nipote non ne ho tantissimi, ero piccolo quando è morto ma l’ho conosciuto grazie ai racconti della mia famiglia, lo tengo sempre nel cuore e sono onorato di essere suo nipote, sia come nipote che come fan”. Insomma, Leo Gassman è pronto a raccontarsi, prende la chitarra in mano e canta anche ma non chiedetegli niente sulla sua vita privata: “A me piace molto il bianco e nero.. se vi dicessimo tutto non ci sarebbe più mistero e quindi interesse…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA