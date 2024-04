Leo Gassmann commosso dalla morte della zia Paola Gassmann/ “Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio”

Leo Gassmann racconta il rapporto con la zia Paola, morta nelle scorse ore

Leo Gassmann è stato colpito da un lutto nelle scorse ore insieme a papà Alessandro. I due artisti infatti si sono ritrovati a fare i conti con la perdita della zia Paola, sorellastra dell’apprezzato attore Alessandro. A dare la notizia della dipartita è stato lo stesso Alessandro, intervenuto con un messaggio d’addio sui social. “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta” è stato il messaggio dell’attore. Poco dopo è arrivata la volta del figlio Leo che ha voluto ringraziare tutti per le condoglianze ricevute e anche esprimere il suo pensiero nei confronti dell’amata e compianta zia, non conosciuta fino in fondo come avrebbe sperato.

Leo Gassmann ha salutato così zia Paola, lasciandosi andare a un pensiero struggente: “È stata una donna straordinaria, forte e coraggiosa. Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio, ma la vita spesso è frettolosa e bisogna viversela come ti viene permesso! Riposa in pace zia, ora fai parte delle stelle. Ti voglio bene” ha scritto Leo che nelle scorse settimane abbiamo visto su Rai1 come protagonista del biopic su Franco Califano.

Chi era Paola Gassmann, zia dell’attore e figlio d’arte Leo

Leo Gassmann si è ritrovato a fare i conti con la triste scomparsa della zia Paola, che non ha mai avuto la possibilità di conoscere fino in fondo. Paola Gassmann era unita in matrimonio con l’attore Ugo Pagliai, con cui ha condiviso per lungo tempo l’amore per il teatro, e lascia due figli, Simona e Tommaso. L’attrice è stata diretta anche dal papà Vittorio in pellicole come “Cesare o nessuno”, “Fa male il teatro” e “Bugie sincere” e ha recitato grazie anche a registi come Luigi Squarzina, Massimo Castri, Mauro Bolognini, Silvano Piccardi, Marco Sciaccaluga e Pierantonio Maccarinelli.

Negli ultimi anni la zia di Leo Gassmann, insieme a Ugo Pagliai si è dedicata anche al mondo della poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria e al repertorio. Nel 2007 Paola Gassman, sorellastra di Alessandro, ha pubblicato l’autobiografia “Una grande famiglia dietro le spalle, dove ha raccontato segreti e curiosità sulla sua grande famiglia allargata, che da oggi avrà un componente in meno.











