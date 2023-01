Leo Gassmann “Non sapevo come pagare i collaboratori”/ “Soldi non ce n’erano più”

Leo Gassmann, torna a Sanremo tra i Big

Leo Gassmann torna al Festival di Sanremo 2023 tra i Big, dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2020 con “Vai bene così”. Quest’anno il figlio di Alessandro Gassmann porta in gara “Terzo cuore”, pezzo firmato da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: “È la testimonianza di un’amicizia nata dopo un concerto insieme, l’estate scorsa.

Sembrava raccontare quel momento della mia vita: parla di un cuore di scorta che prende vita e inizia a battere nel momento in cui si incontra qualcuno che ti dà la forza di andare avanti nei momenti più difficili della vita. L’abbiamo presentata ad Amadeus a settembre”, ha detto il cantante, in una lunga intervista a Il Messaggero, in cui ha anche ricordato gli inizi della sua carriera.

Leo Gassmann: gli inizi della carriera

Leo Gassmann è il figlio figlio di Alessandro e dell’attrice Sabrina Knaflitz, e nipote del grande Vittorio. Ma nonostante il cognome importante, il cantante sa bene cosa significhi la gavetta: “Non sanno che ci sono stati momenti in cui non sapevo nemmeno come pagare i collaboratori, perché di soldi non ce n’erano più”, ha raccontato sulle pagine de Il Messaggero. Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020, la sua carriera sembrava sul punto di decollare ma poi la pandemia ha congelato tutti i progetti discografici: “È stato come vedere il paradiso e poi riscendere bruscamente. Sono stati due anni di duro lavoro. Questo è un nuovo esordio”. Al Teatro Ariston in occasione della serata dei duetti, Leo Gassmann canterà con Edoardo Bennato.

