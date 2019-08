LEONARDO BONUCCI/ “Ho vissuto momenti difficili, la famiglia aiuta” (A raccontare)

Leonardo Bonucci ospite del programma “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà trasmesso in replica domenica 11 agosto 2019 su Rai3. Il difensore della Juventus si è raccontato a cuore aperto tra vita professione e privata rivelando anche un sogno nel cassetto. Una carriera importante quella di Bonucci che è tornato a giocare nella Juventus dopo l’esperienza di un anno al Milan: “ogni viaggio si conclude con un ritorno a casa” ha detto il difensore che ha poi sottolineato come la famiglia sia la cosa più importante nella vita. Il calciatore, infatti, non ha nascosto di aver vissuto dei momenti davvero difficili nella sua vita, ma di aver trovato sempre nella famiglia un porto sicuro. “La famiglia ti dà stabilità. Nella mia carriera ci sono stati tanti periodi in cui ho vissuto momenti difficili, la famiglia aiuta” ha detto a Raffaella Carrà.

Leonardo Bonucci figli: “la malattia di Matteo è stato un dono”

Durante l’intervista rilasciata a Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”, Leonardo Bonucci si è soffermato anche su uno dei momenti più terribili della sua vita: la malattia del figlio Matteo. “Per noi è stato un dono” sottolinea il difensore della Juventus oggi che lo spavento e la paura sono passati. “Ci ha aperto gli occhi su qualcosa che non ci aspettavamo. Eravamo in vacanza a Formentera, Matteo aveva 2 anni. C’era qualcosa che non andava e facendo un controllo abbiamo scoperto che doveva operarsi urgentemente” ha raccontato Bonucci che ricorda un momento preciso di tutta questa tragedia. Poco prima di entrare in sala operatoria, il piccolo Matteo rivolgendosi al padre gli ha fatto il verso del leone; quel verso Bonucci ha deciso di tatuarselo sulla pelle: “ci vuole il coraggio di mettersi di fronte a questo grande problema”.

Leonardo Bonucci: “sogno di allenare la Juventus”

Durante la malattia del secondogenito Matteo, Leonardo Bonucci ha pensato anche di lasciare il calcio: “è’ vero, ho detto ‘Sono pronto a lasciare il calcio’. Quando succedono certe cose non sei più padrone della situazione che vivi, sei nelle mani di chi si occupa di lui”. Poi per fortuna il piccolo Matteo ha superato alla grande e Bonucci è tornato a giocare nella sua amata Juventus dove ha trovato un nuovo compagno: Cristiano Ronaldo. “Ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare con Cristiano Ronaldo e mi rendo conto che è veramente difficile da marcare e da capire. È capace di fare qualsiasi cosa col pallone” ha detto il difensore della Juventus che, parlando del bomber, ha detto: “Cristiano è un ragazzo umile che si mette sempre a disposizione per la squadra. Con noi parla inglese e sta anche imparando l’italiano”. Bonucci parlando di futuro ha un grande sogno nel cassetto: ” allenare la Juventus. Ci sarà tempo perché ho ancora da giocare e poi dovrò prendere anche dei patentini”.



