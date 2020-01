Leonardo Cazzaniga sentenza: ergastolo?/ Morti in corsia Saronno: “Sono innocente”

È il giorno della verità per Leonardo Cazzaniga, accusato di aver provocato la morte di 12 pazienti e tre parenti dell’infermiera Laura Taroni. Quest’ultima, sua complice, è stata invece condannata a 30 anni in un procedimento separato. Invece oggi è attesa la sentenza per l’ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Lui si è dichiarato innocente: prima che i giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio si ritirassero in camera di consiglio, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Come riportato da VareseNews, ha dichiarato di aver ricevuto forza finora grazie all’amicizia maturata in carcere con Stefano Binda, scagionato in appello dopo l’accusa di omicidio nel caso Lidia Macchi. «Pur nella acuta consapevolezza d’essere imputato di 14 omicidi volontari, quindi un “demonio“, un “killer spietato”, ribadisco di non aver mai agito come Lady Macbeth suggerì al consorte. Non ho ucciso nessuno». Arrestato nel 2016, per Leonardo Cazzaniga il procuratore Gianluigi Fontana e il sostituto Maria Cristina Ria hanno chiesto la condanna all’ergastolo.

MORTI IN CORSIA SARONNO, LEONARDO CAZZANIGA: “SONO INNOCENTE”

I difensori di Leonardo Cazzaniga, gli avvocati Andrea Pezzangora ed Ennio Buffoli, sostengono invece che vada assolto per la vicenda dei tre parenti di Laura Taroni, sua amante, «poiché non è provata la somministrazione di farmaci. Idem per gli altri decessi, dove al massimo è possibile parlare di colpa». La coppia fu arrestata il 29 novembre 2016 al termine di due anni di indagini dei carabinieri. Il processo d’appello per l’infermiera si è concluso a luglio con la conferma della condanna a 30 anni di carcere per gli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici. L’accusa sostiene che questi due delitti, commessi tra il giugno 2013 e gennaio 2014, sarebbero avvenuti con la complicità di Leonardo Cazzaniga, imputato anche per la morte del suocero dell’infermiera, Luciano Guerra, accusa da cui invece la Taroni è stata assolta. Le morti sarebbero avvenute somministrando un mix letale di farmaci, poi diventati ingredienti del cosiddetto “protocollo Cazzaniga”, usato anche con i pazienti dell’ospedale.

