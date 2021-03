Leonardo o Aka7even, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Una segnalazione svela…

Leonardo o Aka7even al ballottaggio della seconda puntata del serale di Amici 2021, chi sarà eliminato?

Il serale di Amici è tornato a rinnovarsi. Molti avranno notato che nel corso della puntata andata in onda sabato scorso, gli allievi, sul finale, sono ritornati in casetta e questo prima che venisse rivelato il secondo eliminato della puntata. Soltanto una volta in casetta, Maria De Filippi si è collegata con i ragazzi per svelare loro che, tra Raffaele e Esa l’eliminato fosse proprio questo secondo. Tale prassi, vi anticipiamo, si presenterà anche questa sera e, molto probabilmente, in tutte le prossime puntate del serale di Amici 2021.

Essendo la puntata registrata, sappiamo chi saranno i due ragazzi a rischiare l’eliminazione: Aka7even e Leonardo Lamacchia. L’allievo della Pettinelli e quello di Rudy Zerbi torneranno in casetta e lì sapranno da Maria chi è l’eliminato. Una rivelazione che, nelle anticipazioni, non è chiaramente presente, essendo fatta nel ‘privato’ della casetta e non in studio.

Leonardo Lamacchia è stato eliminato ad Amici 2021?

Molti, dunque, si chiederanno chi tra Ak7even e Leonardo sia il secondo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 2021. Chiaro che, al momento, non c’è certezza eppure, proprio nelle ultime ore, il Vicolo delle News ha lanciato una segnalazione che svelerebbe chi tra i due ha effettivamente lasciato il programma: si tratterebbe di Leonardo. La segnalazione in questione è di una fan presente alla registrazione che ha poi atteso un po’ di tempo prima di lasciare lo studio: “Stavamo uscendo dagli studi Elios, era passato parecchio da che i ragazzi erano usciti dagli studi e ci siamo attardati per rispettare le file e le distanze e così è passato del tempo e ad un certo punto c’è passato davanti in macchina con l’autista proprio Leonardo. Ci è parso molto chiaro che l’eliminato fosse lui”, si legge.

