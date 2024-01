Aka7even, il nuovo singolo é “Non dimenticare”/ Fan in visibilio: il ritorno dell’ex Amici

Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even rilascia il nuovo singolo

“Non dimenticare”, al rilascio datato gennaio 2024, é la nuova opera di Aka 7even, l’allievo cantautore concorrente finalista ad Amici 20 di Maria De Filippi che in queste ore, non a caso, manda in visibilio i fan nel web.

Non dimenticare (rilasciato per la casa discografica Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Junior K e Jeremy Buxton, è il nuovo nonché primo singolo nell’anno 2024 del cantautore rivale di Deddy, Sangiovanni e Giulia Stabile alla finale di Amici 20, Aka 7even. L’opera in uscita su tutte le piattaforme musicali é fuori il 12 gennaio 2024 e già disponibile in pre-save e pre-add, e rimanda ai piccoli bei momenti che rischiano di essere dimenticati per via del caos che incombe tra i problemi, nella vita di tutti i giorni.

“Il brano – fa sapere alla presentazione a mezzo media generale del nuovo singolo, l’ex Amici 20 cantautore di Napoli Aka 7even – è una celebrazione al valore delle cose e delle persone, un invito a non dare peso solo a sconfitte e cose negative, ma imparare a prendere le cose belle della vita e tenerle strette a noi. ‘Non dimenticare’ rappresenta tutti quei rapporti conclusi e non, che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda l’infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenerne acceso il fuoco.”

Il ritorno alla musica di Aka7even, dopo il successo ad Amici 20

L’artista tra i protagonisti in corsa alla finale di Amici 20 di Maria De Filippi ha presentato il nuovo singolo Non dimenticare con un post sui social tra gli spoiler. E tra le righe della caption dello stato social si presenta una lunga lettera per i fan nell’ invito a caricare su una landing page le immagini in formato video più belle del 2023. Di amori presenti e passati, dei momenti da “Non dimenticare”. E tra le stesse immagini da preservare Aka7even sarebbe chiamato a fare una scelta degli highlights più emozionanti, da inserire nel videoclip ufficiale del singolo.

Non dimenticare può, quindi, definirsi una raccolta di best moments, un porto sicuro nel sentiment umano dei momenti da salvare che abbiano lasciato il segno o portato dei cambiamenti, dove indipendentemente dalla natura dei risvolti nel bene e nel male questi siano vissuti con intensità portando ad una crescita personale.

Il nuovo singolo, che segna il tanto atteso ritorno dai fan dell’artista, é una valigia di ricordi da tenere custoditi, quello che per Aka7even può dirsi essere stato un anno di transizione, che porta ad un nuovo inizio segnato dalla sua musica e crescita, artistica e personale.

